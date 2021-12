OM : Les probables titulaires marseillais face à Nantes

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes ce soir à 21h00 pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va finalement concocter Jorge Sampaoli pour affronter le FCN ?

Après une petite victoire face à l’ESTAC dimanche dernier, l’OM va devoir confirmer ce mercredi face à un adversaire plus coriace, le FC Nantes. Si Antoine Kombouaré a parlé de marcher sur les marseillais, les olympiens vont devoir se méfier des attaquants du FCN, Kolo Muani et Blas en tête. Plusieurs absents sont a déplorés du côté canaris : Pedro Chirivella est suspendu, tout comme Fabio. Sébastien Corchia, Renaud Emond (ischios) et Roli Pereira (entorse claviculaire) sont blessés. Charles Traoré et Jean-Charles Castelletto sont de retour.

Sampaoli doit lui faire sans Cengiz Under et Dieng est très incertain. Voici le onze que le coach argentin pourrait aligné ce soir :

LE ONZE POSSIBLE FACE À NANTES

P.Lopez

Saliba Balerdi Luan PeresKamara

Rongier Guendouzi

Lirola Payet Gerson (ou Harit)

Milik

Il y a parfois des baisses de régime individuelles à prendre en compte — Sampaoli

« Je crois que nos avons un système qui évolue en fonction des matchs et de l’adversaire. C’est surtout défensivement que l’on peut voir ce 4-4-2. On comprend que le système dépend des mouvements pour attaquer et défendre. Cela dépend aussi de la manière dont jouent nos rivaux avec leur latéraux. Cela dépend aussi de comment on peut faire mal à l’adversaire. C’est notamment l’importance de notre milieu latéral. Mon but c’est d’avoir les meilleurs joueurs sur le terrain et j’aimerais pouvoir le faire peu importe leur poste. C’est plus compliqué de bien jouer que de défendre sur un latéral adverse. (…) On est la ou une des des meilleures équipe de L1 en défense. On est parfois pas assez tranchants offensivement comme contre Galatasaray. La finition est aussi souvent lié à la précision. Moi, mon idée le football c’est d’attaquer et il y a parfois des baisses de régime individuelles à prendre en compte. On doit retrouver des joueurs plus tranchants à la finition. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (30/11/21)