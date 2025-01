OM : Les probables titulaires marseillais face à Nice !

Après le décevant match nul en championnat contre Strasbourg (1-1) la semaine dernière, les Marseillais se déplacent ce dimanche soir sur la pelouse du rival niçois (5e). Quelle composition Roberto De Zerbi alignera-t-il ce soir face aux Aiglons ?

L’OM avait parfaitement entamé son année 2025 avec une large victoire 5-1 face au HAC et une autre 2-1 face à Rennes. Cependant, la semaine dernière, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas su se défaire des Dogues lillois en Coupe de France ni des alsaciens de Strasbourg (1-1). Pour se remettre dans le droit chemin après ces deux contre-performances, les Olympiens affrontent ce dimanche l’OGCN de Franck Haise. Pour ce match, le coach lombard devra se passer des blessés de longue date, Carboni et Moumbagna. Amine Harit et Geoffrey Kondogbia, sont quant à eux toujours absents. Ismaël Koné, annoncé sur le départ par RDZ ce vendredi, ne sera pas du voyage, tout comme Elye Wahi dont le transfert à Francfort a été officialisé également ce vendredi. À noter les retours de Valentin Rongier et d’Amir Murillo dans le groupe.

Retour de Murillo et Rongier dans le 11 ?

Rulli sera titulaire dans les buts. La défense à trois sera très probablement composée de Balerdi, Cornelius ainsi que de Murillo, qui retrouvera sa place. Quentin Merlin sera très certainement le piston gauche tandis que Luis Henrique devrait occuper le même poste à droite. Højbjerg retrouvera sauf surprise Rongier dans l’entre jeu tandis que Rabiot sera sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit tandis que Maupay sera certainement une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius (ou Brassier), Merlin – Henrique – Hojbjerg, Rongier – Rabiot – Greenwood, Maupay