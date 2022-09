OM: Les probables titulaires marseillais face à Rennes

Ce dimanche à 15h, l’Olympique de Marseille reçoit Rennes dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Voici l’équipe que devrait aligner Igor Tudor.

Après sa défaite 0-1 face à Francfort, l’OM va devoir se relancer en Ligue 1. Ce dimanche, c’est Rennes qui vient au Vélodrome et pour ce match Igor Tudor devra se passer des services de Bailly blessé et surement Gigot.

Bailly et Gigot forfaits ?

Pour cette rencontre; qui va se jouer à Marseille, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Balerdi devrait occuper son meilleur poste à savoir l’axe, enfin Kolasinac, qui était à l’entrainement vendredi, devrait jouer axe gauche.

Au milieu de terrain, Veretout pourrait laisser sa place à Gueye, Clauss devrait être remplacé par Kaboré, Tavares par contre n’a pas vraiment de doublure à gauche. Devant, Payet avoir une seconde chance, il devrait être accompagné par Sanchez . La troisième place devrait être donnée à Guendouzi même si Harit, Gerson et Under y postulent.

Gueye, Kaboré titulaires ?

LopezMbemba Balerdi Kolasinac Kaboré Rongier Gueye Tavares Guendouzi Payet

Sanchez

Je crois en la hiérarchie, chacun doit faire son travail, comme il faut

« C’est le plus haut niveau, on a tout tenté, on a fait un match correct, cela n’a pas suffi. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas suffisant pour les quatre prochains matches de C1. Je vois un groupe motivé et concentré. Rennes est le dernier match de ce tour de force. On veut finir en beauté et faire un bon match à domicile pour rester là où on est, à la première place du classement. Je ne suis pas Italien, je suis Croate ! Mettre dans des cases foot italien, foot espagnol, foot français… cela n’existe pas. Des entraîneurs italiens pratiquent le catenaccio, d’autres attaquent à fond. En 2022, on peut parler du jeu spécifique d’un entraîneur, et non du style culturel d’un pays. La qualité d’un coach est de comprendre ce qu’il peut transmettre de son foot aux joueurs qu’il a en sa possession. En ce qui concerne la part de liberté, c’est un mix entre la structure et la liberté. La structure ne doit jamais manquer. En attaque, il y a forcément plus de liberté, et en défense, plus de rigueur. (…) Il est dur de copier une personne en particulier, on prend un peu à droite, à gauche. Pendant son parcours, on picore les aspects qui nous plaisent et on adapte tout cela à sa propre personnalité. Je cherche encore à comprendre, à 45 ans, qui je suis et comment je fonctionne. Une chose qui me caractérise : je crois en la hiérarchie, chacun doit faire son travail, comme il faut, et pas celui des autres… Si on respecte cela, je reste tranquille, je peux être plus gentil, plus bon. Quand je veux changer les choses parce que je pense qu’elles ne sont pas faites de la bonne façon, ça peut créer des tensions. Si un joueur a fait son travail d’une certaine façon pendant des années et que je lui explique que je ne suis pas d’accord, cela peut créer des difficultés. Mais je crois en ce que je fais, je mets cela en application dans mon travail comme dans ma vie personnelle. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (16/09/2022)