OM : Les probables titulaires marseillais face à Strasbourg !

Après la douloureuse élimination aux tirs au but ce mardi contre le LOSC en 16e de Coupe de France, les marseillais reçoivent le Racing Club de Strasbourg de Liam Rosenior. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il ce soir face aux alsaciens ?

L’OM avait parfaitement entamé son année 2025 avec une large victoire 5-1 face au HAC et une autre 2-1 face à Rennes. Cependant, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas su se défaire des Dogues lillois, ce mardi en Coupe de France. Pour se remettre dans le droit chemin après cette terrible désillusion, les olympiens affrontent ce dimanche le Racing Club de Strasbourg, en forme ces dernières semaines. Pour ce match, le coach lombard devra se passer des blessés de longue date, Carboni et Moumbagna, Wahi est lui encore forfait, tout comme Amine Harit et Geoffrey Kondogbia, touché au mollet gauche. Valentin Rongier, victime d’une blessure aux ischio-jambiers, devrait également déclarer forfait pour la rencontre.

La même compo que face à Rennes excepté De Lange et Rongier ?

Rulli sera titulaire dans les buts. La défense à trois sera très probablement composée de Balerdi, Cornelius ainsi que de Murillo. Quentin Merlin sera très certainement le piston gauche tandis que Luis Henrique devrait occuper le même poste à droite. Højbjerg pourrait retrouver Nadir dans l’entre jeu suite au forfait de Valentin Rongier tandis que Rabiot sera sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit tandis que Maupay sera certainement une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable :

