Wahi vers la Bundesliga, la super initiative de l’OM et quel onze face à Strasbourg… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Wahi vers la Bundesliga, la super initiative de l’OM et quel onze face à Strasbourg…

Wahi vers la Bundesliga ?

Devenu remplaçant et actuellement blessé, Elye Wahi attire les prétendants. Si l’OM ne semblait pas initialement vendeur cet hiver, les nombreux intérêts feraient réfléchir la direction olympienne. Selon RMC Sport, le joueur pourrait même faire ses valises rapidement du côté de la Bundesliga….

La rumeur concernant Elye Wahi et un potentiel départ de l’OM prend de plus en plus d’ampleur sur ce mercato hivernal. Après les différents intérêts évoqués depuis le début de ce mercato hivernal, ce serait, cette fois-ci, selon les informations de RMC Sport, le club de Francfort qui serait passé à l’action pour s’attacher les services du jeune attaquant français. L’actuel troisième de Bundesliga, qui était déjà intéressé par Wahi lors de son départ de Montpellier à l’été 2023, serait en effet à la recherche d’un remplaçant à Omar Marmoush, en partance vers Manchester City. Toujours selon RMC Sport, le club allemand n’est toutefois pas seul sur ce dossier puisque deux clubs anglais dont West Ham seraient également attentifs à la situation de l’ancien lensois.

L’OM veut récupérer son investissement.

Passé derrière Neal Maupay dans la hiérarchie des numéros 9 aux yeux de De Zerbi, Elye Wahi pourrait donc bel et bien quitter le club dès cet hiver. Cependant, l’OM, qui l’a acheté 25M plus des bonus cet été, ne compte pas lâcher le joueur à n’importe quel prix. En effet, toujours selon RMC Sport, les dirigeants phocéens souhaiteraient au moins récupérer leur investissement estival. Le média sportif ajoute également que si l’ancien montpelliérain venait à quitter le club, la direction se mettrait à la recherche d’un remplaçant.

Affaire à suivre…

🚨 En difficulté du côté de l’Olympique de Marseille, où il est arrivé en août dernier, Elye Wahi pourrait déjà quitter la Provence lors de ce mercato hivernal. Selon nos informations, l’Eintracht Francfort le veut pour remplacer Omar Marmoush. Des négociations sont en cours. — RMC Sport (@RMCsport) January 18, 2025

a lire aussi : OM : La super initiative de l’OM avec la création de cette nouvelle équipe !

La super initiative de l’OM avec la création de cette nouvelle équipe !

L’Olympique de Marseille continue d’écrire l’histoire du football français, mais cette fois hors des terrains de Ligue 1. Le club phocéen a annoncé ce samedi le lancement de sa toute première équipe de football pour amputés, une initiative inédite pour un club de l’élite française.

C’est donc une première dans le paysage du football professionnel en France. En créant cette équipe, l’OM met en place une initiative qui reflète les valeurs d’inclusion et de solidarité portées par le club phocéen.

Une équipe parrainée par Romain Alessandrini !

L’équipe pour amputés de l’OM pourra compter sur le soutien de l’ancien olympien, Romain Alessandrini, qui en sera le parrain officiel. Cette équipe, qui prendra part à son premier entraînement à l’OM Campus demain, disputera également le championnat de France de football pour amputés à partir du 8 ou 9 février prochain, dont la première place est synonyme de qualification pour la Ligue des champions de la discipline. Une superbe initiative que l’OM et Treizième Homme sont fiers de mettre en place, comme l’a rapporté Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif du club :

« Le football est le sport le plus populaire qui soit et, à ce titre, il est nécessaire qu’il reste accessible à toutes et à tous. À cet égard, nous sommes particulièrement fiers d’être le premier club de Ligue 1 McDonald’s à disposer d’une section de football pour amputés. L’OM et Treizième Homme accordent une grande importance à l’inclusivité, et nous sommes convaincus que cette équipe contribuera à porter les valeurs du club et à le faire rayonner, sur le terrain et en-dehors.»

L’Olympique de Marseille et Treizième Homme sont heureux d’annoncer le lancement de leur équipe de football pour amputés. L’OM devient ainsi le premier club de Ligue 1 McDonald’s à disposer d’une telle section. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 18, 2025

a lire aussi : Mercato concurrents OM : Lens sur un gardien du Bayern ?

Quel onze face à Strasbourg ?

Après 2 victoires face au HAC et Rennes en 2025, les marseillais ont pris un coup derrière la tête ce mardi avec cette élimination au tirs aux but face au LOSC en 16e de Coupe de France. Pour repartir de l’avant, les olympiens affrontent le Racing Club de Strasbourg ce dimanche à 20h45. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera-t-il face aux alsaciens ?

L’OM avait parfaitement entamé son année 2025 avec une large victoire 5-1 face au HAC et une autre 2-1 face à Rennes, mais les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à passer l’obstacle lillois en Coupe de France, qui était pourtant un objectif annoncé. Ainsi les olympiens veulent se remettre la tête à l’endroit et auront l’occasion de le faire dimanche soir face à Strasbourg. Pour ce match, Roberto De Zerbi devra se passer des blessés de longue date, Carboni et Moumbagna, Wahi lui, est encore forfait, tout comme Amine Harit, Pol Lirola et Geoffrey Kondogbia, touché au mollet gauche. Victime d’une blessure aux ischio-jambiers, le milieu de terrain Valentin Rongier devrait également être absent ce week-end.

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Le maître à jouer de l’OL vers l’italie ?

La même compo que face à Lille excepté Rongier et De Lange ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois sera probablement composée de Balerdi, Cornelius ainsi que de Murillo. Quentin Merlin sera très certainement le piston gauche tandis que Luis Henrique devrait occuper le même poste à droite. Højbjerg pourrait donc retrouver Nadir dans l’entrejeu en l’absence de Valentin Rongier tandis que Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit tandis que Maupay sera certainement une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius (ou Brassier), Merlin – Henrique – Hojbjerg, Nadir – Rabiot – Greenwood, Maupay