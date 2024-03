OM : Les probables titulaires marseillais face à Villarreal

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille reçoit ce jeudi soir le Villarreal CF de Marcelino en 8e de finale aller d’Europa League. Voici le onze que devrait proposer Jean-Louis Gasset pour ce match au stade Vélodrome.

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille reçoit Villarreal en Europa League. Il s’agit de la rencontre aller des huitièmes de finale de la compétition, après avoir éliminé le Shakhtar Donetsk pour le premier match de Jean-Louis Gasset. Le coach disputera ce jeudi son quatrième match et tentera de continuer sa série de victoire depuis qu’il est sur le banc de l’OM. Rongier, Gigot, Badir, Blanco sont blessés, Onana, Gueye et Garcia ne sont pas qualifiés pour cette compétition.

Retour de Veretout, Gigot incertain

Pau Lopez devrait naturellement être titulaire dans les buts. En défense, Jean-Louis Gasset pourrait de nouveau mettre en place une défense à 4 avec Mbemba et Balerdi en l’absence de Samuel Gigot, toujours très incertain. Clauss et Merlin devrait être titulaires aux postes de latéraux.

A LIRE AUSSI : OM – Villarreal : « Je ne veux pas faire peur aux Marseillais, mais… »

Au milieu, Kondogbia est bien de retour après avoir été mis au repos face à Clermont et n’avoir joué qu’une demi-heure. Il devrait être titulaire en pointe basse avec Veretout et Amine Harit en numéro 8. Plus haut dans ce milieu en losange, Ndiaye pourrait être aligné en numéro 10 avec Aubameyang et Sarr comme face à Clermont. Moumbagna pourrait également être une solution.

Pau Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Merlin

Kondogbia

Veretout (ou Ounahi) Harit

Ndiaye

Sarr Aubameyang

Il est spécial ce public en Coupe d’Europe

En conférence de presse d’avant match, Jean Louis Gasset a évoqué le rôle important des supporters marseillais à l’occasion de ce 8e de finale de Ligue Europa. « J’attends la même chose que d’habitude des supporters, qu’ils nous portent. On parle de 12e homme, là c’est 13/14e… Ça transcende les joueurs. Il est spécial ce public en Coupe d’Europe. C’était tendu face au Shakhtar, je m’en rends compte aujourd’hui. Mais les supporters étaient là. On a envie de leur faire plaisir »