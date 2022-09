OM: Les probables titulaires marseillais face au LOSC

Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit le LOSC dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après sa défaite 2-0 à Tottenham, l’OM va devoir se relancer en Ligue 1. Ce samedi, c’est Lille qui vient au Vélodrome et pour ce match Igor Tudor devra se passer des services de son capitaine, Valentin Rongier suspendu.

Valentin Rongier suspendu !

Pour cette rencontre; qui va se jouer à Marseille, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, qui sera suspendu mardi en Ligue des Champions face à Francfort. Bailly pourrait laisser sa place dans l’axe à Balerdi et Gigot à Kolasinac pour l’axe gauche.

Au milieu de terrain, Veretout pourrait être en balance avec Guendouzi, Pape Gueye devrait être le second élément. Clauss pourrait laisser sa place à Kaboré, Tavares par contre n’a pas vraiment de doublure à gauche. Devant, Payet devrait retrouver une place dans le onze, tout comme Sanchez qui était suspendu mercredi soir. La dernière place devrait se jouer entre Gerson et Under…

Gueye et Balerdi titulaires ?

LopezMbemba Balerdi Kolasinac Kaboré Veretout (ou Guendouzi) Gueye Tavares Gerson (ou Under) Payet

Sanchez

Il y aura des changements

« Contre Tottenham, on a fait une bonne seconde période, les matchs précédents aussi. Un match, c’est 90 minutes et on ne peut pas presser tout le temps pendant tout un match. Le groupe est très bien. Il est conscient d’avoir fait un match sérieux. L’ambiance est bonne, l’entraînement était bon hier mais tout le monde sait qu’il faudra faire un très bon match samedi. Lille est une équipe de première catégorie en France. C’est un concurrent direct pour le haut de tableau. Les couloirs feront la différence et le feront encore. Les entraîneurs adverses nous étudient et c’est normal. Mais le travail du coach est de s’améliorer. Il y aura des changements demain. Il y aura la meilleure équipe possible« . » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/09/2022)