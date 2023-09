OM : Les probables titulaires marseillais face au Monaco !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM se déplace ce samedi chez le voisin monégasque. Quel onze va mettre en place Gennaro Gattuso pour son premier match face à l’AS Monaco ?

L’OM se déplace à Monaco ce samedi dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Gennaro Gattuso va diriger son premier match, il a déjà annoncé que le temps était trop court pour mettre en place tout ces préceptes de jeu. Il pourrait cependant proposé un 4-3-3.

A lire : OM : « Je n’ai pas peur ! »

#Gattuso : « Je n’aime pas parler de mes prédécesseurs, Marcelino a fait du bon travail mais je ne suis pas fan des 2 lignes de 4. Pas un fan du 442. Je préfère le 433 ou le 4231. J’aime prendre du risque en attaque, accepter les duels en 1vs1. Marcelino a fait du bon travail mais… pic.twitter.com/Yv1GLe3a1S — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 28, 2023

Sarr de retour, Kondogbia ?

Ismaïla Sarr devrait faire son retour dans le groupe, Geoffrey Kondogbia devrait être forfait pour ce court déplacement. Gattuso a expliqué jeudi en conférence de presse comment il avait l’habitude de jouer, « je n’aime pas parler de mes prédécesseurs, Marcelino a fait du bon travail mais je ne suis pas fan des 2 lignes de 4. Pas un fan du 442. Je préfère le 433 ou le 4231. J’aime prendre du risque en attaque, accepter les duels en 1vs1. Marcelino a fait du bon travail mais j’ai une vision différente du football. » Lopez sera sauf énorme surprise titulaire dans les buts, la défense devrait être reconduite avec Clauss, Mbemba, Gigot et Lodi. Au milieu, Kondogbia reste incertain, Rongier et Veretout pourraient être accompagnés par Ounahi. Devant, Aubameyang devrait être accompagné par Harit et Ndiaye.

Le onze probable en 4-3-3 :

Lopez

Clauss, MBemba, Gigot, Lodi

Rongier, Veretout, Ounahi

Harit Aubameyang Ndiaye

A LIRE AUSSI : Vente OM : Selon France Bleu, l’Arabie Saoudite cible bien Marseille, Zidane attentif au projet !

Léo Balerdi a affiché son envie de jouer, de retrouver de l’envie et de la confiance. L’OM s’offre un nouveau départ :« Le match contre le PSG, c’est du passé même si on sait qu’on a des choses à se reprocher. Nous sommes focalisés sur le prochain match. Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n’était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor. On sait que nous n’avons pas été bons face au PSG, le reste c’est du passé. On a vraiment envie de jouer. Le nouveau coach nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il veut que l’on soit une famille. je pense comme lui, ça peut nous faire du bien d’être généreux et d’être une famille sur le terrain. On est prêts, on est tous avec Gennaro, on doit remercie Marcelino. C’est un nouveau départ, on est enthousiastes. »