OM: Les probables titulaires marseillais face au PSG

Ce dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille se déplace à Paris pour affronter le PSG dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après ses victoires 3-0 à Angers et 4-1 face au Sporting, l’OM a perdu face à Ajaccio mais a retrouvé la confiance à Lisbonne ce mercredi. Ce dimanche, c’est le leader du championnat que les Marseillais vont devoir aller affronter à Paris. Le PSG, moins amoindri que prévu, va recevoir l’OM pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 à 20h45.

Clauss, Guendouzi de retour en Ligue 1 après la victoire à Lisbonne

Pour cette rencontre; qui va se jouer à Paris, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Bailly dans l’axe et Balerdi ou Gigot sur le côté gauche.

A lire : Ex-OM : « Pendant sept ans, tu t’es fait piétiner » Anigo se livre sur sa mise en examen

Au milieu de terrain, Veretout pourrait être en binôme avec Rongier. Clauss, blessé quelques jours, est de retour et sera aligné à droite. Tavares devrait aussi occuper son couloir gauche. Devant, Guendouzi sera accompagné d’Amine Harit pour alimenter Alexis Sanchez en ballon dans l’axe.

Harit et Guendouzi titulaires ?

LopezMbemba Bailly Balerdi Clauss Rongier Veretout Tavares Guendouzi Harit

Sanchez

La décla du coach :

« Je vais répondre comme je réponds toujours sur ce sujet. Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence, ce sera les points et la position au classement. On lutte, en tant que club se battant pour l’Europe, pour être au plus haut niveau. C’est évidemment inhabituel d’avoir un club avec un budget aussi supérieur, l’histoire nous enseigne toutefois que c’est possible (de rivaliser) mais je ne me concentre pas sur ça. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (14/10/2022)