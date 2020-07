OM : Les prolongations, un enjeu majeur du mercato !

Steve Mandanda à qui il ne reste plus qu’une année de contrat, pourrait recevoir une offre de prolongation très rapidement. Son entraîneur, André Villas-Boas espère voir son capitaine prolonger avec l’OM…

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Steve Mandanda a largement contribué à la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions. En attendant, André Villas-Boas ne cache pas sa volonté de voir le gardien français rapidement prolonger. Selon les informations du journal l’Equipe, il pourrait suivre le chemin tracé par Dimitri Payet. En effet, Steve Mandanda se verrait lui aussi prolonger son contrat en baissant son salaire. Il envisagerait également une reconversion au sein du club.

Il se trouve peut-être dans le meilleur moment de sa carrière – Andre villas-boas

« On ne s’est pas penché seulement sur les joueurs ciblés mais aussi sur les prolongations. Steve Mandanda est très important. On ne peut pas se permettre de perdre un tel joueur. Il a été décisif l ’année dernière, il se trouve peut-être dans le meilleur moment de sa carrière si je puis me permettre. Les négociations avec de grands joueurs sont difficiles. Mais je n’imagine pas une saison sans lui. Il a le niveau pour jouer dans les équipes qui disputent la Ligue des champions. On a besoin qu’il signe et reste ici. » André Villas-Boas – Source : L’Equipe (22/07/2020)