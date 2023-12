OM : Les propos de Gattuso qui dérangent Di Meco…

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM Eric DI Meco est revenu sur la victoire de l’OM contre Lyon au stade Vélodrome (3-0) ce mercredi soir. Il donne son sentiment sur la performance des marseillais et le système de jeu adopté par l’entraineur italien Gennaro Gattuso.

A lire aussi : OM – OM – LYON (3-0) : énorme craquage des supporters en folie ! Chanson sur AULAS, AUBAMEYANG ENCENSÉ !

Eric Di Meco est revenu sur le match OM-Lyon, remporté par les marseillais ce mercredi soir au stade vélodrome (3-0). Il ne comprend pas que Gennaro Gattuso puisse envisager revenir à un système à quatre défenseurs après la prestation des olympiens :

«Ce qui me dérange dans les propos de Gattuso, c’est qu’il veut minimiser quelque chose qui a bien marché. Il ne veut pas passer pour le mec têtu, ça l’agace peut-être de ne pas l’avoir fait plus tôt. Comment peut-il dire que les joueurs étaient réticents à un changement de système? Il le dit pour se rassurer. Oui, ce n’était que Lyon en face, mais on a vu une défense marseillaise beaucoup plus à l’aise à trois. Il faut aussi regarder les latéraux. Renan Lodi, qui est moyen depuis le début de la saison, je préfère le voir plus haut. Et comme par hasard il a été bon. Ce système permet aussi de ne pas avoir les deux attaquants de couloir qui sont catastrophiques» a ainsi déclaré Eric Di Meco sur RMC Sport

A lire aussi : La LFP frappe fort, Longoria vise un jeune ailier gauche et le coup de gueule de Zeroual… Les 3 infos OM de ce jeudi !