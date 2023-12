La LFP frappe fort, Longoria vise un jeune ailier gauche et le coup de gueule de Zeroual… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi :

La LFP inflige une grosse sanction à Ndiaye !

La commission de discipline n’a pas fait dans la dentelle et a fortement sanctionné le joueur de l’OM, Iliman Ndiaye. Exclu face à Rennes suite à une frappe non maitrisé, l’international sénégalais a pris 3 matches fermes.

La commission de discipline a infligé, ce mercredi, trois matches de suspension ferme à Iliman Ndiaye, expulsé dimanche dernier entre l’OM et Rennes. Expulsé lui aussi pour un tacle sur Kondogbia lors de ce match, Christopher Wooh n’a pris qu’un match ferme, Gianluigi Donnarumma en a pris deux.

Les décisions de la LFP

Trois matches de suspension ferme

Boubakar Kouyaté (Montpellier)

Iliman Ndiaye (Marseille)

Deux matches de suspension ferme

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Florian Sotoca (Lens)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Christopher Wooh (Rennes)

Un match de suspension ferme*

Aron Donnum (Toulouse)

Jean-Kévin Duverne (Nantes)

Aleksandre Golovine (Monaco)

Facundo Medina (Lens)

Arrivé en star avec un accueil digne des plus grands joueurs, Iliman Ndiaye déçoit en ce début de saison. Le Sénégalais a du mal à se remettre de son été mouvementé et malgré de belles performances, il ne pèse pas assez pour répondre aux attentes placées en lui. Marc Libbra a été questionné par Afrik-Foot sur le début de saison de l’OM et les quelques joueurs africains de l’effectif. L’ancien joueur marseillais n’a pas compris qu’on lui fasse un tel accueil.

Sarr, Ndiaye… C’est pareil, ce sont des gamins, ce sont de jeunes joueurs. Ndiaye qui arrive d’Angleterre et qu’on ne connaissait pas forcément. C’est un pari, on le sait. Sarr c’est pareil, on va tenter un pari. On peut se permettre quand on évolue dans un autre club de dire « oui, ça va se passer, ça va le faire », mais à Marseille on ne fait pas de cadeau, rappelle Marc Libbra dans un entretien à Afrik-foot. Ndiaye, quand il est arrivé, je suis désolé pour lui mais ce n’est pas possible de recevoir un tel accueil. A un moment donné, il faut arrêter les bêtises et ce qu’on a fait autour de lui. Les gens, ils rêvent… Ça me rappelle une chose : quand Drogba s’en va, c’est Peguy Luyindula qui arrive si mes souvenirs sont bons et on compare de suite. Mais ce n’est pas comparable ! Je me suis dit, « mais ils sont complètement fous ! » Je dis ça parce que je connais l’ambiance de Marseille, ce sont des mecs qui vont rêver et on se dit « ouais, ouais ça va être pareil que Drogba. » Mais Alexis Sanchez ne pourra jamais être remplacé, et Aubameyang ce n’est pas le profil d’Alexis Sanchez. Et Ndiaye, qui est un joueur qui a évolué en Championship, il doit faire ses preuves en France. Qu’on le veuille ou non, la Ligue 1 est plus difficile. (…) On prend les joueurs africains qui sont arrivés cette année, si on les met dans le moule de la saison passée, ça peut fonctionner. Cette année, ils sont tous dans le dur. Il va falloir s’arracher, se battre chaque matin et chaque soir pour s’en sortir.

L’OM vise Samuel Iling-Junior ?

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif. Le mercato hivernal de l’OM devrait être axé sur des recrutements notamment couloir gauche, un ailier anglais serait visé !

Selon le média italien Calciomercato, l’OM aurait dans son viseur un jeune ailier anglais qui a du mal à percer du côté de la Juventus Turin, Samuel Iling-Junior. « En janvier, la Juve est prête à s’asseoir pour négocier le transfert à partir d’une demande de base de 20/25 millions d’euros. Comme indiqué ces derniers jours, Tottenham étudie un projet pour tenter une tentative, mais la nouvelle est l’éventuelle arrivée de Marseille dans le dossier. Pour le moment, pour les français, Iling est une idée de marché, mais si la piste devait rester debout aussi dans le prochain semaines pourraient devenir une hypothèse concrète pour janvier. » Samuel Iling-Junior est un ailier gauche, gaucher, formé à Chelsea et qui a évolué ensuite dans les équipes de jeune de la Juve. Il ne compte que 4 apparitions cette saison en Serie A, avec une passe décisive face à Bologne. A ce jour l’OM juge excessive la demande de 20 millions , mais la direction aime le profil et des évaluations internes sont en cours selon Calciomercato !

L’OM s’intéresse à Iling, la Juve veut au moins 20M€ ?



Fraîchement arrivé à l’OM en tant que conseiller sportif, Mehdi Benatia aura déjà fort à faire dès cet hiver d’après notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Christian Caminiti.

« Il va manquer des défenseurs, des milieux de terrain et des créateurs »

« En janvier, il va manquer des défenseurs, des milieux de terrain et des créateurs« , a affirmé Caminiti. Un constat partagé par De Bono: « Il faut un vrai créateur de jeu, qui casse le rythme et qui sait accélérer. Cela fait des années que je milite pour cela. Il faut un tueur devant, un vrai numéro dix qui sait donner, récupérer des bons ballons et mettre dans la difficulté les adversaires. Et enfin un défenseur central. On doit recruter un latéral gauche car il y a un problème sur ce côté, contrairement à droite où Clauss apporte satisfaction. Il faut 4-5 joueurs si vraiment tu veux te renforcer. »

Le coup de gueule de Zeroual

L’OM s’est imposé 3-0 face à Lyon mercredi, mais cela ne va pas être suffisant pour estomper la colère de Rachid Zeroual. L’un des leaders des South Winners est très remonté suite à la décision des pouvoirs publics d’interdire tous les déplacements de supporteurs lors de matchs à risques.

Pour RMC, Rachid Zeroual est revenu sur les décisions d’interdire le déplacement des supporters en Ligue 1, il en a marre. « C’est grave d’interdire les gens de vivre de leur passion. On cherche à nous mettre perpète. Pourquoi on veut gâcher la liberté de circuler de tous les groupes de supporteurs qui aiment leur club et qui vivent à travers leur club leur passion. Pourquoi à chaque fois il faut faire une généralité des cas isolés. J’en n’ai plein le cul! Excusez-moi mais on est tous fatigués. Les mecs de chez moi, ils sont dégoûtés. C’est même amplifier la situation! »

Pourquoi à chaque fois il faut faire une généralité des cas isolés. J’en n’ai plein le cul!

Rachid Zeroual, leader des South Winners, avait fustigé Aubameyang et Vitinha dans l’émission « Stephen Time » sur RMC avant le match de Ligue 1 entre Strasbourg et l’Olympique de Marseille ce samedi soir (1-1).

Rachid Zeroual s’est invité samedi sur l’antenne de RMC, quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre entre Strasbourg et l’OM (1-1). En plein débat sur l’équipe de Gennaro Gattuso dans l’émission Stephen Time, le patron des South Winners s’est confié sur la situation de l’OM, en blâmant sévèrement au passage Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha.

« Avec Aubameyang, l’OM c’est l’Ehpad »

« Moi ça va, mais j’aurais voulu que ce soit le club qui soit en forme, pas moi. On ne peut pas être patient avec Aubameyang, c’est pas possible. C’est le Club Med, il est venu en retraite. Avec lui, l’OM c’est l’Ehpad. Il s’est trompé de club. Il était bien en Angleterre, il fallait qu’il y reste. On voulait jouer le haut du tableau. Je ne vois pas ce qu’il est venu faire chez nous. Ne vous attendez pas à un miracle. Je ne demande pas qu’il soit sifflé, ce n’est pas de sa faute… Il a sauté sur l’occasion. Mais on n’a pas signé Cristiano Ronaldo. Je m’en fous de son contrat, mais si de lui-même il est honnête, il laisse sa place à un jeune plus performant« , a-t-il lâché.

Sans langue de bois, le responsable des Winners s’en est également pris à Vitinha, qui enchaîne les prestations décevantes depuis son arrivée contre la somme de 32 millions d’euros en janvier 2023. D’après Zeroual, le Portugais est tout simplement « surcoté » « Je suis perdu. Ça nous fait rire, mais c’est la dure réalité. Depuis le début de la saison, j’ai osé tenir tête à la direction, sans vouloir les vexer. J’ai été le premier à crier au scandale. En plus, on nous a fait payer 10 euros de plus (pour l’abonnement) pour la Ligue des champions… On a osé dire que j’avais menacé la famille de (Pablo) Longoria alors qu’il n’est pas marié et qu’il n’a pas d’enfants… Ma passion restera intacte, j’aime mon club. Mais je bande pour mon club, pas pour les gens« , a-t-il conclu.