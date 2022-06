OM : Les propos tendancieux de Thauvin n’auraient jamais dû être entendus !

Florian Thauvin a quitté Marseille et l’Olympique de Marseille l’été dernier, libre, au terme d’un passage de huit ans (2013/2021) entrecoupée d’une courte escapade totalement ratée à Newcastle (aout 2015/janvier 2016). Il était l’invité de l’émission « Rothen s’enflamme » hier soir sur RMC Sport. L’ancien international français a laissé échapper des remarques qui ont beaucoup déplu aux supporters olympiens…

Petit détail qui a son importance, ses propos, que vous pouvez retrouver plus bas, n’auraient jamais dû se retrouver à l’antenne. Les trois hommes, Florian Thauvin, Jérôme Rothen et Jean-Louis Tourre pensaient en effet qu’ils étaient hors-antenne.

Comme l’a confirmé sur Twitter l’un (JL Tourre) des trois intéressés.

Sur les propos à la fin de l’itv de Thauvin. Ce n’était bien sûr pas destiné à être diffusé. Maintenant que c’est le cas, je regrette le mot « dingos » pour qualifier les Marseillais. Une familiarité pour désigner le contexte particulier que l’ont doit gérer quand on joue à l’OM. — Jean-Louis Tourre (@jltourre) June 24, 2022

Toutes nos excuses aussi bien sûr pour le joueur. — Jean-Louis Tourre (@jltourre) June 24, 2022

Mon fils n’a que deux ans, c’est pas possible qu’il aille à l’école à Marseille comme ça…

« Je n’ai pas pu en parler pendant l’entretien mais… rien que pour mon fils ! T’imagines qu’il a deux ans, il parle français avec nous, espagnol avec la nounou et il est à l’école à l’American School. C’est un truc de fou. Rien que pour lui… (JL Tourre : « En vrai, tu ne l’imaginais pas l’élever à Marseille au milieu des dingos et tout ? ») Je suis honnête… ça, je ne peux pas le dire à l’antenne mais c’est vrai que quand j’ai eu l’offre de prolongation de l’OM… Parce qu’ils ont fait un effort de dingue, un contrat de dingue ! Longoria et Sampaoli, ils ont tout fait ! Mais je me suis dit mon fils n’a que deux ans, c’est pas possible qu’il aille à l’école à Marseille comme ça… Et même moi, moi et ma femme, on en pouvait plus. » Florian Thauvin – Source : RMC Sport

Alors qu’ils pensaient tous être hors antenne, @FlorianThauvin s’exprime sur l’avenir de son fils s’il aurait prolongé à Marseille. Écoutez bien jusqu’à la fin, vous allez entendre le vrai @FlorianThauvin. pic.twitter.com/sjCvRQItCX — Emboucaneur_13 (@Emboucaneur_13) June 24, 2022