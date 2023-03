OM : Les quatre joueurs à surveiller du côté de Montpellier

Après le match nul frustrant contre Strasbourg avant la trêve internationale (2-2), l’OM retrouve le Stade Vélodrome ce vendredi contre le MHSC. FCM a contacté Julien Castanheira, rédacteur en chef de MadeinFOOT. Il explique quels seront les joueurs à surveiller du côté de Montpellier.

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille ce vendredi au Stade Vélodrome, Montpellier reste sur une série de six matchs sans défaite et vient d’enchaîner trois victoires consécutives. Depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc de touche, le MHSC a pris 16 points sur 18 possible, un bilan très positif qui place le club à la 11ème place de Ligue 1 avant son match à Marseille. Julien Castanheira, rédacteur en chef de MadeinFOOT, est revenu pour FCM sur les quatre joueurs à surveiller du côté de Montpellier.

Le duo Wahi – Savanier peut faire de gros dégâts

« Élie Wahi sera l’une des principales menaces. Sa réussite est aussi due à son association avec Téji Savanier. Il est la rampe de lancement pour envoyer Élie Wahi sur orbite. Les appels dans la profondeur sont l’une des principales faiblesses de l’OM cette saison. Si les trois défenseurs centraux marseillais n’arrivent pas à gérer les départs en profondeur d’Élie Wahi, surtout avec un passeur de la qualité de Téji Savanier, ça peut faire de très gros dégâts. C’est un très bon buteur, mais il a aussi parfois besoin de quelqu’un qui distribue le jeu derrière lui. C’est aussi grâce à Savanier qu’il est aussi décisif cette saison. C’est un jeune joueur, il n’a que 20 ans mais c’est déjà un tueur devant le but. Il y aura aussi d’autres joueurs à surveiller. Je pense à un joueur comme Arnaud Nordin. Depuis le retour de Der Zakarian, il a retrouvé de la confiance. Il y a aussi Faitout Maouassa qui peut apporter beaucoup d’intensité dans les duels. Ils ont des profils rapides et techniques qui peuvent poser des problèmes à la défense marseillaise. » Julien Castanheira – Football Club de Marseille (28/02/2023)