OM : Les questionnements de Madar sur les choix « déroutants de Sampaoli »

Sur le plateau du Late Football Club sur Canal +, le consultant Mickaël Madar s’est exprimé sur l’attitude et les choix douteux de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison.

L’Olympique de Marseille a perdu son match face à Clermont ce dimanche soir. En plus des joueurs et de leur attitude, les supporters pointent du doigt les choix de Jorge Sampaoli qui posent forcément question depuis quelques semaines.

On peut lui reprocher beaucoup de choses mais il est toujours deuxième du championnat — Madar

Dans le Late Football Club sur Canal +, Mickaël Madar a détaillé tous les choix du coach argentin qu’il ne comprend pas. Malgré tout, il lui accorde que pour le moment, les résultats sont au rendez-vous et que d’un point de vue comptable, l’OM est toujours second derrière le PSG.

« C’est vrai que Sampaoli est assez déroutant dans ses choix d’équipes, dans son comportement, ses causeries… Les conférences de presse aussi. Il met des joueurs à des postes incroyables. Il appelle ça des positions hybrides. Quand je vois Kamara en début de saison, Rongier qu’il a suppléé au poste de latéral droit-milieu de terrain. Je vois Gerson qui joue latéral gauche en fin de match. Payet en tant que numéro 9 alors qu’il y a un avant-centre qui marque des buts. C’est vrai que c’est déroutant. On peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment sur ce match face à Clermont mais il est toujours deuxième du championnat, qualifié en Ligue Europa Conférence. On ne peut pas dire grand chose même si on est surpris de ce qu’il fait. » Mickaël Madar – Source : Late Football Club (21/02/22)