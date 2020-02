OM : Les raisons pour lesquelles Deschamps doit absolument appeler Payet en Bleus selon MacHardy !

Auteur d’une bonne saison, Dimitri Payet prétend de plus en plus à une place en Equipe de France pour l’Euro 2020. Selon Jonatan MacHardy, Didier Deschamps doit absolument le sélectionner.

Ce samedi, Dimitri Payet a une nouvelle fois été précieux pour l’Olympique de Marseille. Le numéro 10 a trompé Baptiste Reynet d’une frappe pied droit à 25 mètres du but du Toulousain.

s’il est à ce niveau-là, je vois même Payet titulaire en BLEU — MACHARDY

En forme depuis quelques matchs, il montre qu’il a le niveau pour évoluer en Equipe de France. Selon Jonatan MacHardy qui s’est exprimé sur RMC après la rencontre, Didier Deschamps doit sélectionner le Réunionnais…

« Quand Payet est à ce niveau-là, qu’il est motivé… Qu’il associe ses gestes à la parole comme il l’avait fait face à Lyon, pour moi il a le niveau Ligue des Champions et international. Techniquement, il est largement au dessus des autres. Je pense aussi qu’il y a un délit de salle gueule pour Payet. S’il s’appelait autrement, on le considèrerait différemment… On retient beaucoup ses erreurs du passé. Quand on regarde le profil des joueurs en Equipe de France, il n’y a pas de vrai numéro 10. Lemar, Dembélé, Coman… Ils vont tous vers l’avant. Moi, je me mouille, s’il est à ce niveau-là, je vois même Payet titulaire en Equipe de France.