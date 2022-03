OM : Les supporters apportent leur soutien à Alvaro et l’invitent à venir au Vélodrome en virage !

Pour cette rencontre face à l’AS Monaco, Alvaro Gonzalez n’est pas dans le groupe… L’Espagnol a reçu le soutien des supporters qui l’invitent même à venir en virage.

Depuis quelques mois, le divorce continue entre l’Olympique de Marseille et Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol n’apprécie pas son traitement sportif et souhaiterait plus de temps de jeu. Longoria et Sampaoli espèrent le convaincre de quitter le club alors que ce dernier n’en a aucunement envie.

Un supporter invite Alvaro à venir en virage !

Ces dernières semaines, il a d’ailleurs livré une interview sans autorisation du club, ce qui a fortement énervé le président marseillais. Pour ce match face à l’AS Monaco, Alvaro est absent du groupe, tout comme Ünder. Si pour le Turc, le club a livré une raison (il serait atteint d’un rhume), il n’y a pas eu d’explication pour l’absence du défenseur.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a un plan pour conserver William Saliba?

Voyant que la situation se tend avec l’OM, les supporters ont apporté leur soutien à Alvaro. L’ancien joueur de Villarreal a même été invité dans un virage par l’un d’entre eux sur les réseaux sociaux… De quoi faire sourire celui qui a toujours montré son amour pour le club.

Une sorte de Canada Dry de Bielsa — Dodgers

Dans un communiqué cinglant envers le coach, le groupe de supporters des Dodgers ont pointé du doigt le traitement de Steve Mandanda, Milik mais aussi le style de jeu instauré par Sampaoli. Lui qui se dit disciple de Bielsa, il n’en serait qu’une « pâle imitation ».

« Sampaoli est arrivé avec, accrochée sur le dos, la pancarte de disciple de Marcelo Bielsa. Dans les années 80, une publicité vantait les mérites d’une boisson sans alcool qui ressemblait à une autre, qui elle, en avait vraiment. Sampaoli serait une sorte de Canada Dry de Bielsa. Ça ressemble, mais ça n’en a ni le goût, ni la saveur. Une pâle imitation » Source : Communiqué des Dodgers (05/03/22)