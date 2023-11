AEK – OM : les supporters grecs et olympiens en feu !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace à Athènes ce jeudi pour affronter l’AEK lors de la quatrième journée de la phase de poules de Ligue Europa. Les Olympiens, premiers de leur groupe et invaincus (1 victoire, 2 nuls), ont l’occasion de se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale. Plus de 600 supporters marseillais ont fait le déplacement en Grèce. Certains fans de l’OM sont arrivés dès mardi, notamment ceux appartenant aux Ultras (CU84), pour un moment de partage accompagné de chants et de craquages de fumigènes avec leurs homologues de l’AEK avec qui ils ont une amitié forte.