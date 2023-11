OM: Les probables titulaires marseillais face à l’AEK

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille affronte ce soir l’AEK pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa. Voici le onze que devrait aligner Gennaro Gattuso pour cette rencontre retour.

Blessé face au LOSC, Valentin Rongier va être opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Ounahi est encore forfait suite à sa blessure au dos et ne pourra pas le remplacer dans le onze tout comme Mughe et Aubameyang. Pape Gueye est toujours suspendu.

Pau Lopez qui s’est remis de sa blessure sera titulaire dans les buts comme face au LOSC. La défense même défense composée de Clauss, Lodi, Gigot et Mbemba devrait être une nouvelle fois alignée. Veretout devrait faire son retour au milieu avec Kondogbia. Devant, Harrit pourrait être titulaire dans l’axe, Aubameyang est forfait pour ce match et devrait donc laisser donc sa place à Vitinha en pointe, Ndiaye devrait retrouver une place de titulaire sur un côté, la dernière place devrait se jouer entre Sarr et Correa !

4-2-3-1 avec Vitinha titulaire ?

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Kondogbia Veretout

Harit

Sarr Vitinha Ndiaye

Dans DFM sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille, Franck Passi a donné son avis sur le mercato estival de l’OM. « Le mercato ? Le pari ce n’est pas seulement Longoria qui l’a perdu, c’est surtout l’élimination au tour préliminaire de la C1 qui te change le mercato avec 50M€ de moins. Comme toutes les équipes françaises, et Monaco s’est fait étriller deux ans d’affilé, cela impacte ton début de saison qui est souvent compliqué. En plus là, tu as un changement d’entraineur, c’est une nouvelle préparation, une nouvelle philosophie de jeu. il faut avaler tout ça et j’espère que l’équipe derrière elle va redémarrer. Tu prends forcément des joueurs de qualité inférieur si tu dois jouer la C1 tu vas mettre peut être plus d’argent, tu aurait peut être eu plus d’attaquants, c’est ça le problème ! »