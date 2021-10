OM : Les supporters marseillais devancent déjà les Parisiens !

Hormis les quatre derniers matchs, l’OM a réalisé un bon début de saison, ce qui a fait venir en masse les supporters marseillais au stade Vélodrome. Comme souvent, l’enceinte olympienne est leader au niveau des affluences…

Après avoir été privés de stade Vélodrome pendant un an et demi à cause de la pandémie de Covid-19, les supporters de l’OM sont revenus en nombre dans leur enceinte. Le bon début de saison, ainsi que le mercato ambitieux de Pablo Longoria a aussi conditionné ce retour flagrant dans les tribunes olympiennes. Ainsi, après un classement réalisé par Sportune, le stade Vélodrome se hisse à la première place de la liste des affluences de Ligue 1, avec une moyenne de 53 375 supporters par rencontre, après quatre matchs joués à domicile.

L’OM devant le PSG et Lyon

A lire : Le désarroi de Sanchez, conflit Gerson-Sampaoli et les obsèques de Bernard Tapie… Les 3 infos OM de ce lundi !

Juste derrière la mythique enceinte de l‘Olympique de Marseille, on retrouve le PSG et ses 47 297 de visiteurs par match. Enfin, c’est Lyon qui complète le podium avec 32 627 spectateur de moyenne, mais avec une opposition supplémentaire au Groupama Stadium.

Les affluences de la 9e journée🏟️ Lille-Marseille = 44839

Saint-Etienne-Lyon = 33643

Rennes-Paris = 28092

Nantes-Troyes = 15150

Nice-Brest = 13503

Lorient-Clermont = 12611

Montpellier-Strasbourg =9851

Angers-Metz = 3989

Monaco-Bordeaux = 3667

Lens-Reims = 0 TOTAL = 165 435 pic.twitter.com/R0KWssaRtt — Sportune (@Sportunefrance) October 4, 2021

Le milieu de terrain Mattéo Guendouzi apprécie cette ambiance volcanique du stade Vélodrome :

« Ça fait plaisir que les supporters m’apprécient beaucoup. Je vais faire le maximum pour que ça dure le plus longtemps possible. Je me suis toujours battu pour mon club et aujourd’hui je m’identifie beaucoup à mon club de Marseille et les supporters peuvent s’identifier à moi aussi j’espère. (…) Les supporters marseillais sont incomparables. A Arsenal, ça n’a rien à voir. C’est totalement différent, le Vélodrome : c’est la plus belle ambiance. Ça nous transcende et j’espère que l’alchimie continuera comme ça » Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse (26/08/21)