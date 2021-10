Le désarroi de Sanchez, conflit Gerson-Sampaoli et les obsèques de Bernard Tapie… Les 3 infos OM de ce lundi !

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi: Sanchez veut partir, Gerson boude et les obsèques de Bernard Tapie…

OM Mercato: Ce joueur convoité veut quitter son club ?

En manque de temps de jeu à l’Inter Milan, Alexis Sanchez serait dans les petits papiers de l’OM. L’ancien joueur d’Arsenal a donné un indice clair sur son avenir, et sa situation actuelle…

En effet, d’après les informations de CalcioMercato, l‘Olympique de Marseille serait une possibilité pour Alexis Sanchez, en manque de temps de jeu sur ce début de saison du côté de l’Inter (52 minutes en 3 matches). Le Chilien connait bien Jorge Sampaoli puisqu’ils ont remporté la Copa America ensemble en 2015. Une piste surprenante sachant que l’ancien attaquant d’Arsenal arrive en fin de contrat en juin 2022, et qu’il touche un salaire bien trop important pour les finances de l’OM.

Pourtant, l’attaquant semble ne plus se plaire à l’Inter comme il l’a laissé sous entendre sur Instagram. Il a publié ce message : « Quand vous réalisez que vous pouvez valoir beaucoup, mais que comme vous êtes au mauvais endroit et que vous ne brillerez pas. » avec une voiture de luxe bloquée dans la boue…

Notre journaliste Nicolas Filhol est sceptique concernant cette rumeur :

Pas dans les cordes de l’OM financièrement

« C’est le même genre de rumeur que Vidal. Ancien joueur de Sampaoli, Chilien, il y a des similitudes. Après il a que 32 ans Sanchez, mais comme dirait Kevin Diaz sur RMC, il est plus à son prime. J’y crois pas trop, même s’il joue plus beaucoup, il a encore deux années de contrat, et un gros salaire. Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement. Après le profil du Sanchez du Barça, c’était un super joueur. Tu peux difficilement dire non à un joueur comme ça, mais je pense que c’est juste une rumeur. » Nicolas Filhol— Source: FCM

OM : Sampaoli/Gerson, les premiers signes de tension ne datent pas d’hier

A l’image de l’équipe, Gerson a été invisible ce dimanche face à Lille (2-0) dans le milieu de terrain marseillais. Remplacé à l’heure de jeu par Amine Harit, il n’a pas hésité à montrer des gestes d’agacement…

Recrue la plus chère du mercato estival de l’OM, Gerson peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Souvent timide au milieu de terrain, il a du mal à s’adapter au rythme de la Ligue 1, plus exigeant que le championnat brésilien. Ce dimanche face à Lille (2-0), il est remplacé à l’heure jeu, après une nouvelle prestation décevante. Au moment de son remplacement, il n’a pas hésité à montrer des signes de colère une fois arrivé sur le banc.

Selon l’Equipe, le joueur auriverde aurait déjà montré des signaux d’agacement à l’entrainement envers son entraineur, Jorge Sampaoli. En espérant, que Gerson ne devienne pas rapidement un problème pour le vestiaire de l’Olympique de Marseille…

C’est de la faute de l’entraineur si Gerson n’est pas encore au niveau — Sampaoli

« Gerson c’est un joueur qui peut jouer partout au milieu de terrain. On veut qui participe plus au jeu et au rythme de La Ligue 1. Il y a plus d’intensité physique qu’au Brésil, c’est de la faute de l’entraineur s’il n’est pas encore au niveau. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/10/2021)

OM: La date des obsèques de Bernard Tapie dévoilée

Bernard Tapie est décédé ce dimanche. Une disparition qui affecte le monde du football, et la ville toute entière de Marseille. C’est d’ailleurs dans sa ville de coeur qu’il sera inhumé…

La messe des obsèques de l’ancien président de l’Olympique de Marseille aura lieu ce vendredi 11h à Marseille, à la cathédrale de la Major.Il sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues dans le 9e arrondissement de la ville, pas loin de l’enceinte marseillaise.

Jeudi, les supporters marseillais pourront saluer une dernière fois le « Boss ». En effet, une chapelle ardente sera présente au stade Vélodrome, comme l’a confirmé son épouse à l’AFP.

Eric Di Meco était particulièrement ému au moment d’évoqué la disparition de Bernard Tapie. Ce dernier a laissé couler quelques larmes sur RMC.

Tapie a même été dur dès fois avec moi — Di Meco

« La journée a été dure. C’est huit ans de ma vie. On s’attendait à ce qu’il parte, puisqu’on avait des nouvelles pas très bonnes. Moi, j’ai une relation particulière avec lui. Ça a toujours été mon patron. Je l’ai toujours appelé ‘président’, je l’ai toujours vouvoyé. Il a même été dur dès fois avec moi. Il était tellement exigeant que beaucoup de mes copains ont été obligés de partir du club quand lui voulait avancer et qu’il sentait que ça n’avançait plus. Ça aurait pu être mon cas. J’ai une pensée pour son épouse, qui a souvent œuvré pour que je reste, il me l’avait avoué un jour. Je suis parti en conflit avec lui. On ne s’est plus parlé pendant un long moment et on s’est recroisés en vacances en Tunisie. On a repris contact à ce moment-là. J’ai eu beaucoup de chance de croiser cet homme-là et de travailler avec lui. Parce qu’il y a des hommes qui sortent de l’ordinaire et lui en faisait partie. Je n’ai jamais été un de ses fils dans le vestiaire. Mais j’échangeais par texto à la fin. Et on avait une affection particulière l’un envers l’autre, par rapport à ce qu’on a vécu. » Eric Di Meco – source : RMC (03/10/2021)