OM : Les supporters marseillais ont été au rendez-vous cette saison !

L’Olympique de Marseille n’a plus rien à prouver concernant ses supporters ! Cette saison après des mois de galère avec le COVID, ils ont été présents au Vélodrome ! La moyenne de spectateurs est l’une des meilleurs de l’histoire !

Cette saison, l’Olympique de Marseille a pu compter sur ses supporters après une saison et demie difficile avec le COVID et les restrictions. Cette présence s’est d’ailleurs ressentie dans les statistiques ! En effet, comme l’explique RMC Sport dans un article publié sur le site ce vendredi, l’affluence moyenne fait partie des meilleurs de l’histoire de l’Olympique de Marseille !

Pourtant cette saison, deux matchs sont venus faire baisser ce beau nombre de 57 000 spectateurs en moyenne : OM-Troyes, le 28 novembre où un huis clos a été imposé, ou encore une jauge réduite pour cause de COVID le 16 janvier avec 5000 personnes pour un OM – LOSC.

A LIRE AUSSI : OM: Le président de Strasbourg met la pression sur Marseille !

Ce samedi soir encore, près de 65 000 spectateurs sont attendus au Stade Vélodrome pour la dernière rencontre de la saison face à Strasbourg. Ce match est d’une importance capitale pour les Olympiens afin d’aller chercher une qualification directe en Ligue des Champions ou en barrages.

— RMC Sport (@RMCsport) May 20, 2022

« La meilleure manière de préparer ce match est de savoir quel type de match ce sera. En cette fin de saison, on va avoir besoin de montrer notre meilleur visage, on a travaillé cette semaine sur différentes structures, défensives comme offensives. On a travaillé sur plusieurs situations qui nous ont inquiété tout au long de cette semaine ». Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (12/05/2022)

« Pour le match de samedi ? Il est clair que Strasbourg n’a rien à perdre. Contrairement à l’OM, qui a passé presque toute la saison à la deuxième place. Le Stade sera plein à craquer. La pression est sur l’OM. Pour nous, c’est un match formidable à jouer (…) J’ai demandé la même chose à Julien Stephan qu’à Thierry Laurey. En dehors du maintien bien sûr, l’objectif prioritaire n’est pas le classement, mais remplir le stade, avec une équipe dynamique pour avoir un public heureux. » Marc Keller – Source: Le quotidien du sport (19/05/2022)