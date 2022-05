OM: Le président de Strasbourg met la pression sur Marseille !

Samedi soir, Marseille recevra Strasbourg dans un vélodrome bouillant pour un match capital pour les olympiens. Il faudra absolument obtenir un résultat pour se qualifier à minima en LDC, une contre-performance pourrait tout faire perdre aux marseillais. Avant cette « finale », Marc Keller, le président strasbourgeois a dans une interview accordée au quotidien du sport mis la pression sur l’OM.

La lutte pour le podium aura finalement duré jusqu’à la dernière journée. Alors que l’Olympique de Marseille était confortablement installé à la deuxième place du classement il y a encore quelques semaines avec 6 points d’avance sur ses concurrents, le club n’a désormais plus son destin entre les mains après les récentes contre-performances qui ont permis à Monaco de subtiliser la deuxième place aux marseillais. La défaite à Rennes lors du dernier week-end a mis un coup aux hommes de Sampaoli qui ont vu les bretons revenir à 3 points de leur 3ème place mais avec une meilleure différence de buts, une victoire rennaise samedi combinée à une défaite olympienne éjecterait l’OM du podium.

La pression sur l’OM et pas sur Strasbourg ?

Le dernier match de la saison sera donc à enjeu pour les olympiens. Avec la réception de Strasbourg, solide et surprenant 5ème cette saison, l’OM n’a pas le droit à l’erreur et devra sortir un grand match face à une équipe alsacienne qui a de solides références cette saison. D’autant qu’il y aura un enjeu sportif pour les hommes de Julien Stéphan qui voudront un résultat pour conserver leur place dans le top 5 et se qualifier pour l’Europa League. À quelques jours de ce match choc, Marc Keller, le président du RCS a accordé une entrevue au média Le quotidien du sport dans laquelle il revient sur ce match fou qui attend son équipe. Pour le dirigeant alsacien, la pression sera uniquement sur les épaules des phocéens :

« Pour le match de samedi ? Il est clair que Strasbourg n’a rien à perdre. Contrairement à l’OM, qui a passé presque toute la saison à la deuxième place. Le Stade sera plein à craquer. La pression est sur l’OM. Pour nous, c’est un match formidable à jouer (…) J’ai demandé la même chose à Julien Stephan qu’à Thierry Laurey. En dehors du maintien bien sûr, l’objectif prioritaire n’est pas le classement, mais remplir le stade, avec une équipe dynamique pour avoir un public heureux. » Marc Keller – Source: Le quotidien du sport (19/05/2022)

Perrin un des gros coups de Keller ?

Dans cette magnifique saison des strasbourgeois, il y a des joueurs qui ont particulièrement brillé durant cet exercice 2021/2022.Parmi eux, on retrouve Lucas Perrin, arrivé tout droit de Marseille en prêt avec une option d’achat obligatoire à 1,5 millions d’euros. Le défenseur central réalise une saison pleine sous les ordres de Stéphan. Marc Keller n’a pas manqué de se féliciter concernant ce « joli coup » :

« Je vous parlais de l'environnement, la confiance… Lucas Perrin aurait-il évolué dans les mêmes conditions à l'OM, qu'à Strasbourg cette saison ? C'est plus facile d'avoir du temps de jeu à Strasbourg, et donc de progresser, de prendre confiance, qu'à l'OM… » Marc Keller – Source: Le quotidien su sport (19/05/2022)