OM : Les supporters marseillais se sentent trahis par Sampaoli et Longoria?

Interrogé par Foot Mercato, des supporters marseillais ont exprimé leur sentiment de trahison envers Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.

Cela fait plusieurs semaines que la relation entre les supporters de l’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli s’est détériorée… Le coach argentin a perdu la confiance des suiveurs assidus du club en proposant un jeu plus frileux, moins flamboyant et avec moins d’efficacité devant le but.

Il y a eu beaucoup de mensonges comme lorsque l’entraîneur et le président ont dit qu’ils voulaient une équipe qui ressemble à la ville

D’après le coach, cela serait dû au manque de confiance de ses joueurs qui jouent avec la peur au ventre. Une pression mise par les médias, les supporters et tout l’environnement autour du club qui fait de l’OM et Marseille une destination si particulière pour les joueurs et entraîneurs.

A LIRE AUSSI : OM : Les probables titulaires face au Stade Brestois !

Pour comprendre un peu plus se désamour qui semble s’installer entre toutes ces parties, Foot Mercato par l’intermédiaire du journaliste Constant Wicherek, a interrogé les supporters marseillais. L’un d’entre eux évoquent une trahison de la part de Sampaoli et Pablo Longoria

« Là, depuis quelques semaines, on est sûr de la trahison, coup de canif dans le contrat. On retrouve ce sentiment de honte, cette non-envie de voir l’OM jouer. On est passé par pas mal de sentiments, mais là, c’est de la déception, de la trahison, on a l’impression d’avoir tout changé et qu’on est au même point de Michel, de la fin de Villas-Boas, de la fin de Rudi Garcia. C’est arrivé rapidement. Globalement, on est fatigué, on a l’impression que la saison a commencé il y a dix ans. C’est usant. Quand je discute avec les collègues, il y a cette idée qu’on y a cru, qu’on s’est laissé hypé, la Ligue 1 est très ouverte. On aurait pu avoir de l’aisance. Il y a eu beaucoup de renoncements et de mensonges comme lorsque l’entraîneur et le président ont dit qu’ils voulaient une équipe qui ressemble à la ville. Alors que c’est une équipe patiente, réfléchie, qui pose les pour et les contres, comme si on était Bordeaux, qu’on mettait le pull sur les épaules… Ici on est dans l’excès, on en veut toujours plus et ce n’est pas ce qu’on retrouve avec cette équipe. Il y a eu beaucoup de renoncements et de mensonges comme lorsque l’entraîneur et le président ont dit qu’ils voulaient une équipe qui ressemble à la ville. Alors que c’est une équipe patiente, réfléchie, qui pose les pour et les contres, comme si on était Bordeaux, qu’on mettait le pull sur les épaules… Ici on est dans l’excès, on en veut toujours plus et ce n’est pas ce qu’on retrouve avec cette équipe » Benjamin, supporter de l’OM – Source : Foot Mercato (12/03/22)