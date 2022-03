OM : « Les supporters ne devraient-ils pas rester en dehors de tout ça et laisser les joueurs régler ça entre eux ? »

Nouvel extrait du dernier numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM et actuel consultant FCM, Jean Charles de Bono, l’éditorialiste Thierry Audibert, et Benjamin Courmes (journaliste FCM). Un extrait consacré à la crise de résultats que travers l’OM actuellement

« Le vestiaire ne vit pas bien cette période. Ces derniers semaines on le ressent. Quand tu as des joueurs qui après un match commencent à dire des choses qu’ils ne devraient pas dire, c’est dérangeant. Si les joueurs commencent à parler, ça peut complètement dérailler. Rappelles-toi ce qu’à dit Payet, Guendouzi, Mandanda, Milik, Alvaro… Ca peut aussi aider les supporters à aller dans le mauvais sens… » Jean Charles de Bono (Ancien joueur de l’OM) – Source : Football Club de Marseille (07/03/2022)