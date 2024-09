OM : les supporters parisiens dégoutés et en colère suite à l’arrivée de Rabiot

Formé au PSG, Adrien Rabiot devrait signer prochainement un contrat de 2 ans…à l’Olympique de Marseille. Cette nouvelle ne laisse pas indifférents les supporters du PSG qui se sentent trahis.

Alors qu’il était libre de tout contrat, Adrien Rabiot formé au PSG a trouvé un accord de principe avec l’OM pour un contrat de deux ans. Le milieu de terrain qui devrait passer sa visite médicale aujourd’hui en a étonné plus d’un, et en a surtout contrarié plus d’un dans la capitale. Devant la boutique du PSG pour l’occasion, l’Equipe a pu en rencontrer quelques-uns, et le transfert du titi parisien vers le rival ne passe clairement pas. « Il va se prendre beaucoup de remarques. Il faut le siffler quand il reviendra au Parc », espère Anthony, 18 ans, accompagné de son ami Léo. Des supporters qui se sentent trahis, comme Othmane 35 ans « parisien de cœur » : « Je suis dégoûté. Il nous a trahis. Qu’il se casse, on est meilleurs sans lui. Il va se faire huer au Vélodrome… ». Un joueur qui a tout de même laissé des bons souvenirs à certains supporter. « C’était un bon joueur, qui a progressé. On retient surtout son match face à Barcelone », se remémore Anis, 19 ans.

Libre de tout contrat, Adrien Rabiot a trouvé un accord de principe avec l’OM pour un contrat de deux ans. Formé au PSG, le milieu de terrain international français a étonné de nombreux supporters parisiens, dépités par ce transfert. https://t.co/n4eckE7MWu pic.twitter.com/6OO8zZIO23 — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 16, 2024

Je trouve ça choquant, genre moi n’importe quel joueur passer par l’OM, IMPOSSIBLE je l’acclame comme ça, c’est vraiment des clowns les supporters de l’OM.

pic.twitter.com/C0RKeiPUSl — 🇨🇷 (@Mendes_PSG) September 16, 2024

💬 « Voilà pourquoi la signature de Rabiot à l’OM est une trahison pour les supporters du Paris Saint-Germain. » 🔴🔵 @RomainBeddouk dans 100% PSG, le billet tous les matins sur @francebleuparis ➡️ https://t.co/MBxA46TRcR pic.twitter.com/OeQUrYdUmj — France Bleu (@francebleu) September 17, 2024





