L’ancien milieu de terrain du PSG Adrien Rabiot est arrivé à Marseille ce lundi soir. Sur les ondes de RMC Sport, Jérome Rothen a de nouveau donné son sentiment sur ce gros coup réalisé par le club marseillais.

L’international français Adrien Rabiot a été accueilli à Marignane hier soir par plusieurs centaines de supporters marseillais. L’ancien joueur du PSG doit passer sa visite médicale ce mardi avant de signer un contrat de deux ans avec l’OM. Dans l’émission Rothen S’enflamme, Jérome Rothen a donné son sentiment sur l’arrivée de Rabiot à l’olympique de Marseille. Selon lui, les dirigeants marseillais ont réalisé un très grand coup et le club phocéen dispose désormais du meilleur milieu de terrain de ligue 1 avec la pair Rabiot – Højbjerg.

A lire aussi : Mercato : Même Grégory Schneider s’enflamme pour l’OM avec Rabiot !

Rothen : « L’OM c’est peut-être le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 »

L’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen a lui aussi donné son avis sur l’arrivée de Rabiot à l’OM. Selon lui, le club marseillais dispose désormais du meilleur milieu de terrain de Ligue 1 avec celui du PSG : « Bravo à l’OM. Bravo à Medhi Benatia d’avoir pensé à Adrien Rabiot et d’avoir trouvé un accord avec le joueur et sa maman, qui est son agent. Moi, je n’y croyais pas. Quand tu vois au début du mercato tous les clubs qu’il pouvait y avoir sur Adrien Rabiot. On nous a dit qu’il a été trop gourmand pour aller à Milan ou Manchester United. Ces clubs-là n’ont pas voulu lui donner financièrement ce qu’il réclamait, donc il est resté sans club. Et là, il y a une opportunité qui s’ouvre. L’OM a saisi cette opportunité parce qu’ils voulaient se renforcer au milieu de terrain. Ils voulaient un joueur technique. Tout ce que réclamait De Zerbi, c’est exactement le cas avec Adrien Rabiot, » a-t-il déclaré sur les ondes de RMC Sport avant de poursuivre :

« Aujourd’hui, l’équipe a de la gueule. Il y a de la concurrence, même dans le cœur du jeu. Quand tu compares le milieu de terrain de l’OM à celui de l’année dernière, c’est le jour et la nuit. C’est pour ça que l’OM joue le titre. À ce jour, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, avec le PSG. Il n’y a pas beaucoup de milieux de terrain supérieurs à celui de l’OM ».

Mercato OM : les images des supporters marseillais en feu 🔥 pour l’arrivée de Rabiot !https://t.co/ObQTJjeclB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 16, 2024

A lire aussi : Mercato OM : le choix de Rabiot choque même l’Italie !

Les réaction se sont multipliées suite à l’annonce de la signature de imminente de Rabiot à l’OM dans le microcosme du football français :

Le coach de l’Olympique Lyonnais Pierre Sage a été le premier à s’exprimer : « Je suis content qu’il rejoigne notre championnat . J’aurais préféré qu’il le fasse une semaine plus tard. Dans tous les cas on jouera à 11 contre 11 et il y aura ballon au centre au départ. »

Will Still : « Félicitations à l’OM »

Will Still a également réagi à l’arrivée d’Adrien Rabiot dans l’effectif de Roberto De Zerbi. « C’est bien d’avoir des joueurs de qualité mais je le dis depuis longtemps, la Ligue 1 est remplie de qualités » affirme l’entraîneur du RC Lens. « Il y a des matchs hyper intéressants. Je sais que le score est vierge ce soir mais si tu plonges dans l’analyse tactique et le contenu, c’est vraiment super précis et top à regarder. Tant qu’il y a des joueurs de qualité en face de nous, ça rajoute à la compétition et à la qualité donc tant mieux. Félicitations à l’OM. »