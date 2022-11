OM : « Les Tigres avaient besoin d’un recrutement star comme Gignac »

En fin de contrat à l’OM en 2015 après une saison passée avec Marcelo Bielsa, André-Pierre Gignac est courtisé par de nombreux clubs dont Lyon et Galatasaray. Au final, c’est les Tigres de Monterrey que l’international français choisit de rejoindre.

C’est pourtant un pari osé pour le club mexicain, qui a besoin d’un attaquant vedette : APG est le premier joueur français à jouer en Liga MX depuis Amara Simba en 1996.

Une révélation

Pourtant le natif de Martigues fera très vite ses preuves. Auteur de deux buts en deux rencontres en matchs amicaux, il marque son premier but lors de la demi-finale retour de la Copa Libertadores 2015 face à l’Internacional. Il envoie par la même occasion les Tigres en finale.

Diego Calmard, auteur du livre Gignac El Bomboro, explique les raisons qui ont poussé les dirigeants des Tigres à tenter ce pari risqué.

« Depuis une dizaine d’année ils ont les moyens qu’a l’America, qui est le grand club de la capitale. Ce qui est intéressant c’est que c’est un club qui avait besoin de reconnaissance dans le pays en fait. Le club de Monterrey et même la ville de Monterrey, c’est une ville qui a besoin d’exister parce que c’est une ville qui a une culture différente du reste du pays, c’est une ville un peu plus à l’américaine, t’es à deux heures des Etats-Unis, t’es beaucoup plus proche de Dallas que de Mexico. Les deux clubs de Monterrey ça fait 40 ans qu’ils existent, alors qu’on parle de quatre autres clubs historiques, dont trois de la capitale. Les clubs de Monterrey ont besoin de cette reconnaissance, ils ont besoin d’un recrutement star et ils ont fait un coup sur un français. Un an avant lui il y a Ronaldinho qui vient au Mexique mais il est en fin de carrière, il vient pour faire la fête, même s’il le faisait déjà en France. Les Tigres avaient besoin d’un vrai 9, d’un vrai buteur et surtout ils avaient surtout besoin d’un petit coup mercantile, pour la com’ mais ça a marché sur tous les plans quoi. » Diego Calmard – Débat Foot Marseille – 08/11/2022

A LIRE AUSSI : OM : Mamadou Niang aurait « pété un câble » à la place de ce Marseillais !

Pour revoir ce DFM en intégralité : OM : Victoire vs LYON, ARBITRAGE polémique? Les SIFFLETS vs TUDOR et le livre GIGNAC, El Bomboro !