OM : Les U19 confirment avant la Gambardella !

Auteurs d’une saison exceptionnelle, les U19 qui s’apprêtent à jouer une demi finale de Gambardella ont confirmé leur ticket pour les playoffs avec une belle victoire 3-1 !

La Gambardella se passe pour le mieux pour les U19 ! Les jeunes marseillais enchaînent les matchs avec qualité et mental sans jamais rien lâcher. Ils affronteront bientôt le Stade de Reims en 1/2 finale mais avant cela, les minots ont obtenu leur ticket pour les playoffs… Contre Toulouse, les jeunes olympiens l’ont emporté sur le score de 3-1 grâce à des buts de Sternal, Abdallah et Corbon. Ils sont donc premiers de leur poule et sont assurés de terminer à cette place avant la fin de la saison !

🔹Les U19 de l’OM s’imposent 3-1 face à Toulouse grâce à des buts d’Enzo Sternal, Keyliane Abdallah et Max Corbon. Les minots sont assurés de finir la saison à la première place de leur poule et filent en playoffs ! 👏 #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/lAngi4aIHL — Infos OM (@InfosOM_) April 28, 2024

Invité dans notre émission, Jacques Lopez nous décrit le profil et l’histoire de la pépite marseillaise Abdallah, neveu de Maoulida.

« Je crois qu’ils avaient fait une finale en 2017 contre Montpellier avec pas mal d’intérêts donc c’est pas si loin que ça non plus. Ça fait plaisir de voir cette émergence du travail en profondeur, car c’est un travail en profondeur de voir des jeunes comme ça sortir du vivier du centre de formation pour arriver encore plus satisfait puisqu’on a un joueur qui est Abdallah qui est de notre région puisqu’il a été formé à Mayotte. »

👦🔵⚪️Jacques Lopez, ancien minot et CTR à La Réunion nous parle de Keyliane Abdallah qu’il a connu avant qu’il ne rejoigne le club marseillais ! « On leur fait confiance, on croit en eux. Il a le profil de passeur, une finesse technique… Il représente l’avenir »#OM pic.twitter.com/eikX0hw8lR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 23, 2024

« Abdallah c’est le profil de passeur avec une finesse technique »

« Ensuite il est arrivé au pôle espoir de la Réunion qui est entrainé par Claude, un ancien Marseillais. Il a pas eu la chance de se faire repérer au niveau national pendant les différentes phases de détection parce que c’était les années Covid donc il a pas percuté. Mais grâce à Maoulida il a réussi à intégrer l’Olympique de Marseille. Je crois que l’année dernière ils ont été champion de France des 17 ans. Là cette année ils sont en demi-finale de la Gambardella puis commence à rentrer quelques minutes, c’est une bonne première phase, ça veut dire qu’on leur fait confiance, qu’on croit en eux.

Je pense aussi que c’est vraiment le profil de passeur de qualité avec une finesse technique qui permet d’arriver à des situations plus favorables dans les 30 derniers mètres. Des joueurs qui vont jouer juste, rapidement et qui vont trouver des joueurs comme Aubameyang qui vont se délester de ce rôle de passeur et qui va peut-être se retrouver plus aux avant-postes pour qu’il y’ait un peu plus de percussions, de dynamisme devant le but adverse. Il est très intéressant, gaucher et représente un peu l’avenir technique qu’il manque à l’OM dans l’approche du but. »