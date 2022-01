OM : Les virages fermés face au LOSC !

C’est l’affiche de la 21e journée, ce dimanche l’OM reçoit le LOSC en clôture du weekend de Ligue 1. Suite aux mesures gouvernementales, le stade ne pourra accueillir que 5000 personnes…

Afin de respecter la jauge sanitaire de 5.000 personnes maximum au Stade Vélodrome, selon RMC, les deux virages, nord et sud, seront fermés. Le média précise que « l’OM a échangé avec les groupes de supporters, qui ont gardé leur ligne de conduite habituelle en ces circonstances : « Tous présents, ou personne. » Les associations ne veulent pas choisir entre leurs adhérents il n’y aura donc aucun abonné dimanche, derrière les buts. Les deux virages, nord et sud, seront fermés pour OM-Lille. »

Sur les 5000, il devrait y avoir entre 3.000 et 3.500 personnes dites des « hospitalités », abonnés VIP, loges, salons. Mis à part les famillles, les personnes présentes devront respecter l’installation d’un siège sur deux.

Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait justifié son choix par la complexité d’appliquer un système de jauge. Un argument étonnant…

Trop compliqué de compter pour le ministre ?

« Je comprends parfaitement le principe de mettre en place des jauges proportionnées à la dimension des stades de football par exemple. Et ainsi ne pas appliquer la même limitation de 5.000 spectateurs au Stade de France ou au magnifique stade des Alpes de Grenoble qui est quand même plus petit. Quand on commence à appliquer un système de jauges proportionnées dans un établissement accueillant du public, cela veut dire qu’il va falloir compter les mètres carrés. On l’a vu avec les centres commerciaux et l’application du pass sanitaire… Cela a été un débat sans fin, qui à la fin risque de tuer le dispositif « . Olivier Véran – source : LCP (03/01/2022)

Le député de la Vienne Sacha Houlié qui avait porté cet amendement afin de permettre d’adapter la jauge à la capacité totale du stade a été retoqué…

Les jauges dans les stades et salles de spectacle seront établies à partir du prorata de la capacité d’accueil

« Amendement voté ! C’était une question de bon sens. Les jauges dans les stades et salles de spectacle seront établies à partir du prorata de la capacité d’accueil et non pas en valeur absolue. » Sacha Houlié – source : Twitter (29/12/2021)