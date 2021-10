OM: L’espoir de Di Meco pour le Classico

Ce dimanche, l’OM reçoit le PSG dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Un choc qui peut tourner à l’avantage des Marseillais selon Eric Di Meco…

L’OM affrontera le PSG ce dimanche soir au stade Vélodrome. Un vélodrome qui sera à guichet fermé. L’ambiance promet d’être électrique pour cette rencontre pas comme les autres.

Même s’il avait montré son pessimisme, Di Meco se met à y croire :

Je pense qu’ils seront présents à ce niveau là– Di Meco

« Ce genre de match est impronosticable. Tu sais que dans les matchs comme ça il s’est passé plein de choses, même sur les dernières années. Il y a plusieurs fois où tu te disais que c’était faisable, mais il y avait souvent un fait de match comme le coup franc de Cavani à la dernière minute qui te plombait. Ce qui me rend confiant, c’est l’engagement et l’impact des joueurs depuis le début de saison, avec Sampaoli. Je pense qu’ils seront présents à ce niveau là. Et face à Paris, ça peut les gêner on l’a vu face à Bruges. Mais même en étant moins bon, le PSG gagne… » Eric Di Meco— Source: RMC (22/10/21)

🗣💬 « Marseille a laissé des plumes face à la Lazio mais ce genre de match, c’est inpronosticable. » ⚪🔵 Éric Di Meco estime que l’OM a sa carte à jouer face au PSG lors du Classique. pic.twitter.com/pisIMonUwh — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 22, 2021

L’OM ne joue jamais contre un Paris endormi– Di Meco

« Rennes bat le PSG et fait un très gros match, mais c’était un Paris endormi. Mais quant tu regardes, quand les PSG doit se sortir les doigts comme contre City, ça gagne. C’est pour ça que ça m’inquiète quand on reçoit Paris, c’est le match de l’année pour eux, les supporters vont leur manger le cerveau en leur mettant une pression folle au départ du car. Le problème de l’OM contre Paris, c’est que l’OM ne joue jamais contre un Paris endormi. » Eric Di Meco— Source: RMC (18/10/21)

🎙💬 Di Meco avant OM-PSG : « Quand on reçoit Paris, c’est le match de l’année pour eux (…) Un Paris endormi, ce n’est jamais contre l’OM ! » #RMCLive pic.twitter.com/8dTkiX0XDB — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 18, 2021

Mattéo Guendouzi a enchanté le stade Vélodrome ce dimanche, lors de la victoire face au FC Lorient (4-1). En fin de match, il s’est montré confiant quant au prochain match de championnat face au PSG dimanche prochain :

Je suis sur qu’on va prendre les trois points — Guendouzi

« Le PSG ? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matchs. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l’Olympique de Marseille. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu’on peut faire quelque chose de très bien. Le PSG, j’y ai joué très jeune donc j’y accorde moins d’importance qu’un club comme Lorient par exemple. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu’on va prendre les trois points. » Mattéo Guendouzi – Source: Prime vidéo (17/10/21)