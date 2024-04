OM : L’exploit selon Gérard Gili !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien entraineur de l’OM Gérard Gili était notre invité ce mardi sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille. Il a notamment exprimé son pessimisme quant à une qualification en ligue des champions.

Gérard Gili était notre invité ce mardi sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille. L’ancien entraineur de l’OM ne croit pas à une quatrième place synonyme de qualification pour le barrage de la Ligue des champions.

« Non parce que ça dépend aussi des adversaires et quand on voit Brest, Monaco, Lille, c’est le sprint final. Ils sont en bonne forme, c’est compliqué quand même de leur reprendre des points. Faudrait tout gagner et que ces équipes perdent 2 ou 3 matchs, c’est quand même compliqué. Y’a un écart qui devient trop grand et puis le calendrier. Tu joues Lille, Nice, Lens… C’est quand même des équipes qui sont au moins au même niveau que l’OM. Nice en ce moment est un peu en perdition mais le prochain match on va à Lille qui est en plein boom, c’est quand même un calendrier compliqué. Ce serait à mon avis une fin de saison à exploit si Marseille finit dans les 4 premiers. »

La 4e place on oublie ? Les avis de Gili et De Bono #OM #TeamOM pic.twitter.com/xBoKZGauol — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 3, 2024

A LIRE AUSSI : « J’ai connu des OM-PSG où on se mettait plutôt des claques »

« L’OM reste attractif si tu as les moyens »

« Dans l’idéal il y a déjà des projections sur les prochains mouvements. Après à Marseille qui peut dire qu’il sera encore là la saison prochaine ? Quel est l’idée et l’anticipation de l’actionnaire. Sans moyen vous avez des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et à Marseille c’est un contexte qui ne supporte pas les joueurs moyens, les équipes moyennes. L’OM reste attractif si tu as les moyens d’avoir une équipe qui joue les premières places, sinon c’est très compliqué. »

« Sans moyen financiers, un entraîneur expérimenté se mettrait en danger en venant à l’OM » #MercatOM #OM #TeamOM pic.twitter.com/aMIvvJg0kw — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 3, 2024

A LIRE AUSSI : OM – PSG : « Si le règlement est comme M. Bastien l’explique, c’est que c’est le règlement est mal foutu »