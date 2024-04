« J’ai connu des OM-PSG où on se mettait plutôt des claques »

L’ancien entraineur de l’OM Gérard Gili était notre invité ce mardi sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille. Il a notamment donné son sentiment sur les accolades entre joueurs marseillais et parisiens avant et après le classique.

Les photos de Pau Lopez et Veretout en train d’échanger des sourires et des câlins avec des parisiens avant et après le match n’ont guère été appréciées du côté des supporters de l’OM. Gérard Gili a été questionné à ce sujet dans notre émission Débat Foot Marseille.

« J’ai connu des PSG-OM ou OM-PSG où y’avait plutôt des claques. Faut en parler à Eric Di Meco c’était le spécialiste (rires). On ne pouvait pas se sentir. Entre Marseillais et Parisiens il n’y avait pas de cohabitation, » a expliqué le technicien marseillais.

« J’ai vu des mecs après le match se faire des bisous »

L’ancien vainqueur de la Ligue des champions en 1993 Eric Di Meco est lui aussi revenu sur le scénario de la défaite de l’OM face au PSG (2-0). Le consultant marseillais peste notamment contre « les bisous et les rigolades » mais aussi contre la performance des marseillais en seconde mi-temps.

« Il y a eu des fois où on était pas loin mais en face c’était trop fort, quand y’avait les Zlatan, les Cavani, les Messi, les Neymar… On a été pas loin des fois sauf qu’ils faisaient toujours le job. Là quand même, je me suis levé énervé ce matin parce que j’ai vu des mecs après le match se faire des bisous avec les parisiens sur le terrain, ça m’énerve. J’ai vu Pau Lopez, j’ai vu Veretout, c’est des bisous et des rigolades donc bon écoutez c’est un match comme un autre alors. Mais dans ce cas là qu’on nous le dise et moi toute la semaine je ne me dispute pas avec tous mes copains parisiens. Je vais pas me disputer moi toute la semaine avec mes copains parisiens alors qu’eux se font des bisous avant et après. J’ai 60 ans je vais me disputer alors qu’eux se font des bisous. »

