OM : L’héritage de Bernard Tapie bien présent !

Marseille a célébré vendredi dernier les 30 ans de la victoire de l’OM en Ligue des Champions. Depuis le balcon de l’Hotêl de Ville, les anciens joueurs et les personnalités du club ont pu communier avec les milliers de supporters rassemblés pour l’occasion. Invité du Débat Foot Marseille, Rodolphe Michaux Tapie, petit-fils de Bernard, a réagi après cette fête exceptionnelle.

Sur le plateau de Football Club de Marseille ce lundi, Rodolphe Michaux Tapie est revenu sur la grande célébration du sacre de 1993. Il a rappelé toute l’émotion que cela représente chez les Tapie, qui entretiennent l’amour de l’OM au fil des générations. Extrait de son passage dans DFM.

L’Union sacrée marseillaise autour de 1993

« Ce qui est bien c’est que cela a fédéré tout le monde, tous les anciens joueurs étaient là, toute notre famille s’est réunie. Le maire (Benoit Payan) nous a accueilli dans son bureau, il nous a tenu un très beau discours, très sincère. Tu sens quelqu’un de vraiment passionné par sa ville, par son club. Il est venu dans le virage avec nous, il était à fond ! C’était une union de fou, cela nous a beaucoup touché, beaucoup ému, voir tous les supporters en dessous de la Mairie acclamer les anciens joueurs, la coupe d’Europe et célébrer ses 30 ans c’est une belle fierté. »

La figure importante de Bernard Tapie au sein de sa famille

Accompagné de son fils sur le plateau, Rodolphe poursuit : « Je suis content qu’il (Hugo, son fils) ait pu vivre ça. De génération en génération, c’est un truc qui perdure. Il a vécu depuis deux ans des choses un peu plus tristes, des choses un peu plus joyeuses, mais je pense qu’il a vraiment compris qui était son arrière-grand-père… Avant ça n’avait pas la portée que cette personne pouvait avoir auprès de tous les Marseillais, et je pense qu’il en est devenu très très fier. »