OM – Ligue 1 : L’annonce du patron de Canal + sur les droits TV

La question des droits TV de la période 2024-2029 n’est toujours pas réglée. Interrogé par Le Figaro, le patron de Canal +, Maxime Saada est très clair à ce sujet.

Les droits TV deviennent un véritable casse-tête pour la LFP. Pour la période 2024 à 2029, la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur. Interrogé par Le Figaro, Maxime Saada, le patron de Canal + s’est exprimé à ce sujet. Il explique qu’il ne profitera pas de la situation pour avoir le pack à moindre coût comme évoqué depuis plusieurs mois.

« Nous n’avons pas participé à l’appel d’offres. Nous ne participons pas aux discussions de gré à gré. Nous n’avons pas d’accord avec DAZN ou beIN sur la suite. Lorsque le processus de vente des droits de la ligue sera finalisé, nous aviserons (…) Je veux être très clair sur ce point: Canal+ ne sera pas le fossoyeur du football français »

« Canal + ne sera pas le fossoyeur de la Ligue 1 » 🎙 Dans un entretien au Figaro ce lundi, Maxime Saada a maintenu les positions de Canal + par rapport aux droits télévisés de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, qui n’ont pas encore trouvé preneur.https://t.co/df3CJTCIEb pic.twitter.com/w3fqznOScM — RMC Sport (@RMCsport) May 6, 2024

La méthode Longoria pour faire exploser les droits TV en France !

Le président de l’OM croit dans le fait de vendre les droits de retransmission du championnat pour plus d’un milliard d’euros. Il a expliqué : « Oui j’y crois. Je suis quelqu’un de positif par nature. C’est une responsabilité des dirigeants de clubs français d’y croire, je suis sûr que la qualité du produit mérite une amélioration. La LFP a acheté MPG, on doit développer les Fantasy. En Espagne, tout le monde parle des Fantasy avec ses amis. Pareil pour le Calcio (Serie A). (…) Il faut générer de l’attention, en parler au quotidien. Cela augmente l’intérêt au niveau national, les clubs jouent le jeu du contenu pendant la semaine. Diffuser les images de l’entraînement, c’est important, cela participe à raconter une histoire. »

Améliorer le story-telling de la Ligue 1…

Pour lui, il faut deux choses : de meilleurs résultats sportifs et un meilleur story-telling autour du produit. « Les résultats sportifs doivent être le moteur du club, explique t-il. Sans cela, on n’est rien et dire le contraire, c’est mentir. Aussi, le prochain cycle de droits TV est très important. On doit travailler avec tous les clubs, l’avenir du foot français passe par cette négociation très importante. Si je ne croyais pas au milliard d’euros espéré par le président de la LFP, je ne serais pas au conseil d’administration de la Ligue. Oui, la Ligue 1 est un championnat fort. Un milliard, oui, pourquoi pas ? On doit travailler sur cette direction. Les droits TV, ce n’est pas seulement regarder des matchs, mais aussi construire l’histoire du foot français pendant la semaine. Le match doit être le summum de tout ce que tu as raconté la semaine. Aussi, cela dépend du nombre de diffuseurs prêts à s’engager. Cela crée de la valeur. »