OM / Ligue 1 : Le président de la DNCG prévient les clubs !

Les clubs français sont dans le rouge suite à l’arrêt de la saison 2019/2020. Mais la pandémie du Coronavirus permet aussi de souligner les égarement de gestion, la DNCG imagine de nouvelles règles…

Interrogé par le journal les Echos, le président de la DNCG Jean-Michel Mickeler, préconise de nouvelles limites. La Ligue 1 cumule des centaines de millions d’euros de pertes et va devoir évoluer. Le gendarme financier du football français veut rendre les clubs moins dépendants des transferts et des droits TV. Dans cette optique, plusieurs poste comme une limite du nombre de contrat et un plafonnement des salaires sont envisagés…

un plafonnement de la masse salariale et/ou sur le nombre de joueurs sous contrat

« La masse salariale étant le principal poste de dépenses (près de 55 % des charges), cela veut dire introduire de la variabilité dans les futurs contrats de joueurs en introduisant des clauses ad hoc. Cela veut dire engager une réflexion sur un plafonnement de la masse salariale et/ou sur le nombre de joueurs sous contrat. Au vu du contexte actuel et de ses perspectives, la L1 doit s’engager de manière volontariste dans une réduction de ses pertes d’exploitation sur deux-trois ans. En dépit de la hausse des droits TV, la DNCG ne cautionnera pas des budgets qui seraient en réalité artificiels. Ce serait un échec pour le football professionnel français si les clubs faisaient comme si rien ne s’était passé ». Jean-Michel Mickeler – source : Les Echos