OM-Ligue 1: Un nouvel allié de taille pour Aulas

Jean-Michel Aulas souhaite toujours reprendre le championnat malgré la décision gouvernementale. Le président de Médiapro a confié être du même avis que le président lyonnais…

Jaume Roures, président de Médiapro le nouveau diffuseur de la Ligue 1, a affirmé être sur la même longueur d’onde que Jean-Michel Aulas.

Dans le fond, Aulas a raison– roures

A lire aussi : Mercato : Lens piste deux anciens joueurs de l’OM ?

« Canal et beIN ont résilié car la Ligue a arrêté. Je suppose que si ça reprend, peut-être qu’ils auraient une autre attitude. Mais c’est utopique même si je suis du même côté qu’Aulas dans sa lutte car il a raison. Dans le fond, il a raison de mon point de vue. Si on a perdu 300 millions, ça peut amener certains clubs à faire des transferts qui vont toucher la qualité de la compétition la saison prochaine, et c’est logique qu’on ne soit pas content si ça se produit. A l’étranger, dans les Ligues, vous n’avez pas des gens qui disent des choses contradictoires. En Allemagne, ça a démarré et dans les autres championnats aussi dans les prochains jours. Je crois que cette unité est très importante. » Jaume Roures— Source: RMC Sport