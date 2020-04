OM-Ligue 1: Une date limite pour la reprise du championnat ?

L’UEFA a décidé de fixer une date limite pour reprendre les championnats. De quoi dire qu’une reprise du championnat devient de plus en plus difficile…

L’idée d’une saison blanche ne serait pas envisagée… La Ligue souhaiterait reprendre le championnat et aurait fixé la date du 31 août pour la fin de ce dernier. En effet, les présidents de clubs s’était réunis en visioconférence pour évoquer la question. La possibilité de terminer le championnat le 30 juin ou le 31 juillet a également été évoquée mais au vu de la situation en France, il paraît compliqué de finaliser si tôt la Ligue 1.

Aujourd’hui l’UEFA a fixé une date limite au 3 Août ce qui pourrait contrarier les plans de la LFP…

Il faut voir l’évolution– Didier Quillot

Didier Quillot, directeur général de la LFP a déclaré en conférence de presse:

« Nous participerons à la réunion de l’UEFA le 17 mars, à l’issue de laquelle nous ferons un nouveau conseil d’administration pour rendre compte des décisions qui ont été prises par l’UEFA et nous déciderons de la suite des événements. C’est pour ça que, la question de jusqu’à nouvel ordre, est à comprendre jusqu’aux prochaines décisions, en particulier compte tenu des décisions de l’instance européenne. Pour cela il faut, premièrement, voir l’évolution des risques sanitaires, deuxièmement voir la libération éventuelle de dates que serait amené à faire l’UEFA, certains d’entre-vous l’ont fait en évoquant, avec un point d’interrogation sur l’Euro, c’est évident que c’est cela dont on parle quand il s’agit d’évoquer la libération des dates. S’adapter c’est prendre compte des risques sanitaires et tenir compte du calendrier après les décisions de l’UEFA. Nous, notre championnat est suspendu, il n’est pas arrêté et donc il reprendra et s’achèvera. » Didier Quillot – Source: Foot Mercato