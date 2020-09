OM / Ligue : Aulas met déjà la pression à Labrune…

Jeudi, Vincent Labrune a été élu nouveau président de la Ligue de Football Professionnel. Une situation qui n’enchante pas vraiment Jean-Michel Aulas…

Le président lyonnais soutenait plutôt la candidature de Michel Denisot. En plus de la défaite de son candidat, il n’a pas oublié ses accrochages passés avec l’ancien président de l’OM…

Vincent (Labrune) devra faire ses preuves, c’est vrai que ce ne sera pas facile pour lui

« Vincent devra faire ses preuves, c’est vrai que ce ne sera pas facile pour lui, en étant élu avec 45% des voix. Il a beaucoup de compétences, il devra les mettre en valeur. Denisot, il faut revenir au mode d’élection, qui est un peu particulier, le collège de la L1 devait élire un certain nombre de représentants. Il y a eu un certain nombre de votes, on va dire, organisés de manière à ce que les choses se passent d’une certaine manière. (…) Résultat qui demande beaucoup d’humilité et de capacité à renverser les indécis et ceux qui n’étaient pas forcément dans ce sens-là. (…) Moi, je n’oublie jamais, mais je sais être tout à fait ouvert à toutes les compétences et partenariats. La Ligue doit travailler en parfaite collaboration avec la FFF, on va essayer de faire en sorte que cette opération soit profitable pour tout le football, parce qu’on en a besoin. »

Jean-Michel Aulas – Source : Foot Mercato