OM – Ligue des Champions : « C’est le néant total sur le plan offensif… »

Sur le plateau du Late Football Club, Dominique Armand est revenu sur la qualité offensive de l’Olympique de Marseille lors du match face à Manchester City. Le consultant est consterné par le « néant offensif » des joueurs d’André Villas-Boas.

Ces derniers jours ont été riches en critique sur le jeu proposé par l’Olympique de Marseille face à Manchester City en Ligue des Champions.

Nos clubs n’ont posé aucun problème à leur adversaire — ARMAND

Sur le plateau du Late Football Club, Dominique Armand a proposé quelques statistiques sur l’OM et Rennes lors de leurs confrontations face à Séville et City. Le constat est sans appel.

A LIRE AUSSI : OM : Mohamed Bouhafsi explique pourquoi ce joueur a posé problème face à City

« Il y a une ou deux classes d’écart entre l’OM et City, Séville et Rennes… Malgré tout, il y a aussi deux classes d’écart voire trois entre Basas et le PSG et les Turcs posent des problèmes aux Parisiens. Nos clubs n’ont posé aucun problème à leur adversaire, sur les deux matchs en cumulé, c’est 4 tirs pour Rennes et l’OM. 1 corner, 7 ballons dans les surfaces adverses. C’est le néant total sur le plan offensif »

Dominique Armand – Source : Canal + (30/10/20)