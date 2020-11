OM : Ligue des Champions, Ligue 1, titre, podium… Alvaro fixe les objectifs de cette saison !

Au lendemain de la victoire face au FC Nantes, Alvaro Gonzalez s’est exprimé au micro de Canal + sur le bilan catastrophique des Marseillais en Ligue des Champions…

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas marqué ni pris de point en Ligue des Champions cette saison. Un bilan catastrophique qui crée forcément de la déception chez les supporters mais également chez les joueurs.

L’objectif c’est de retrouver la victoire en C1 et se qualifier pour la saison prochaine — ALVARO

En effet, ce dimanche, Canal + a publié une interview d’Alvaro Gonzalez. L’Espagnol affirme être déçu de cette campagne européenne et souhaite maintenant gagner un match dans les deux qu’il reste (face à l’Olympiakos ce mardi et face à City le 09 décembre 2020).

« On le vit mal, très mal… Parce que ça fait de nombreuses années que j’attends d’y participer et c’est douloureux de commencer comme ça. C’est dommage parce que j’avais beaucoup d’attentes. Je crois beaucoup en l’équipe, je pense qu’on a une bonne équipe… En Ligue des Champions, on n’a pas été à la hauteur. L’objectif maintenant c’est de retrouver la victoire en Ligue des Champions, c’est fondamental pour nous. Et en championnat, il faut que l’on se qualifie pour pouvoir revivre ça avec nos supporters » Alvaro Gonzalez – Source : Canal + (29/11/20)