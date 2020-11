OM Villas-Boas : « J’ai pris ce risque et on aurait pu me condamner pour ça… »

Après une quatrième victoire consécutive en Ligue 1, l’OM se retrouve provisoirement sur le podium devant Lyon, à seulement 1 point de Lille, et 4 points du PSG avec deux matchs en moins… Ce samedi après la victoire face au FC Nantes, André Villas-Boas a affirmé avoir pris un risque en laissant Benedetto tirer son penalty mais est heureux qu’il l’ait transformé.

L’OM s’est imposé face au FC Nantes (3-1) ce samedi grâce à des buts de Dimitri Payet, Florian Thauvin et Dario Benedetto. Le club marseillais a ainsi enchainé une quatrième victoire de rang en Ligue 1 et reste très bien positionné au classement. En conférence de presse d’après match, le coach portugais André Villas-Boas s’est montré très heureux pour son buteur argentin qui a enfin débloqué son compteur but lors de cette rencontre. L’ancien technicien de Porto a ainsi confié qu’il était heureux d’avoir pris le risque de lui laisser tirer le pénalty…

Le penalty à Benedetto? je l’ai autorisé. J’ai pris ce risque, ça a marché — aVB

« Benedetto a fait un bon match. Il a eu beaucoup de mouvements, en première période aussi. Il méritait parfois de marquer, mais pour un buteur, ça va lui apporter de la confiance. La saison dernière, il avait tiré le penalty mais ce n’était pas autorisé. Cette fois, je l’ai autorisé. J’ai pris ce risque, ça a marché. On aurait pu être ici et me condamner pour ça » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (28/11/10)