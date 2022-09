OM – Lille : Ce défenseur lillois annonce la couleur !

Alors que l’OM reçoit Lille au Stade Vélodrome ce dimanche, le capitaine des Dogues José Fonte compte bien faire tomber les marseillais pour la première fois de la saison.

Après un début de saison canon (16 points pris sur 18 possible), l’OM débute sa campagne de Ligue des Champions ce mercredi contre Tottenham à Londres. Les joueurs de Tudor enchaînent trois jours plus tard par la réception de Lille en championnat. Les lillois, qui ne disputent pas de Coupe d’Europe cette saison, auront toute la semaine pour préparer le déplacement à Marseille. Le capitaine des Dogues José Fonte compte bien profiter du calendrier chargé des marseillais pour leur infliger leur première défaite de la saison.

Ils vont jouer la Ligue des Champions, donc il faut être plus frais

« En ce moment, on est bien à l’extérieur. On est fort, on joue bien, on a des occasions. On a pris sept points en trois matchs. Maintenant, il y un bon match contre Marseille qui arrive. Un match dur contre une très bonne équipe dans un bon moment. Mais on sait qu’ils vont jouer la Ligue des Champions, donc il faut être plus frais pour faire un grand match et prendre les trois points… » José Fonte – Source : Zone mixte (04/09/2022)

