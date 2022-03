OM : L’immense tristesse de Dieng lorsqu’il rate une occasion !

Interrogé par Maritima, Bamba Dieng s’est exprimé sur son manque d’efficacité devant le but. Le jeune sénégalais affirme que cela lui fait mal de rater des occasions.

Lancé par Nasser Larguet, Bamba Dieng a pris une plus grande ampleur dans l’effectif de l’Olympique de Marseille cette saison. Joueur important qui fait partie de la rotation de Jorge Sampaoli, le Sénégalais a pris en expérience lors de la CAN qu’il a remporté avec son pays et son coéquipier Pape Gueye.

J’ai envie de marquer, d’aider l’équipe à gagner donc à chaque fois que je rate une occasion, ça me fait vraiment mal — Dieng

Interrogé cette semaine par Maritima, le jeune attaquant n’a pas caché sa frustration et sa tristesse de rater des occasions alors qu’il se crée énormément de situation. Rapide et doué pour prendre l’espace, il manque toutefois de sang froid devant le but.

« Le match contre le FC Metz, j’ai raté pas mal d’occasions. Comme vous le voyez, dans tous les matchs, je rate beaucoup d’occasions. Cela me fait mal aussi. J’ai envie de marquer, d’aider l’équipe à gagner donc à chaque fois que je rate une occasion, ça me fait vraiment mal. Mais bon, là je travaille dessus et je pense que ça va porter ses fruits » Bamba Dieng – Source : Maritima

#OM Extrait 3 : Bamba Dieng est un jeune attaquant, il se procure beaucoup d’occasions, forcément il y a du déchet. Exemple pour son match de reprise à Metz, il a beaucoup tenté en vain. Comment vit-il ces moments ?

Bamba Dieng sur @maritimamedias @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/Ee1rAkVJZB — Karim Attab (@karimattab1) March 10, 2022

On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L’important c’est de jouer sans peur — Sampaoli

Interrogé en conférence de presse sur le manque d’efficacité de son équipe lors des derniers matchs, Jorge Sampaoli s’est exprimé à ce sujet. Il explique que ses joueurs ont trop de pression et jouent avec la peur de rater ou perdre les matchs.

» Je crois que les moments d’exigence extrême où on doit gagner immédiatement apportent une pression. Si on ne gagne pas, cela génère une pression et une sorte de frustration dans un groupe jeune comme le notre. Contre Monaco on a fait une bonne première période. Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L’important c’est de jouer sans peur. Personne ne m’importe, ni les joueurs, ni Sampaoli, ni le présidents, ni les supporters. Ce qui m’importe c’est l’OM et le fait que le club finisse le plus haut possible. Demain on a un gros match et il ne faut pas avoir peur. C’est une étape de formation pour les jeunes joueurs. On doit dépasser nos peurs » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (09/03/2022)