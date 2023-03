OM : L’incroyable discours d’unité de Tudor après la défaite contre Annecy

Dans un extrait de la série Objectif match publié sur le site officiel de l’OM, Igor Tudor a pris la parole pour motiver ses joueurs après l’élimination en Coupe de France contre Annecy.

Le mercredi 1er mars dernier, l’Olympique de Marseille prenait la porte de la Coupe de France, sorti au tirs-aux-buts par Annecy en quart de finale (2-2, 6-7 t.a.b). Une énorme déception pour les joueurs de Tudor qui avait fait de la coupe une priorité en début de saison et encore plus ces dernières semaines après avoir éliminé le Paris-Saint-Germain en huitième de finale (2-1). Dans un extrait vidéo publié ce mercredi sur le site officiel du club, Igor Tudor s’adresse à l’ensemble de ses joueurs quelques heures après l’élimination contre Annecy. L’entraîneur croate s’est lancé dans un discours fédérateur pour remobiliser ses joueurs et pour faire évacuer la frustration de la défaite. Il s’est ensuite adressé à Dimitri Payet et à d’autres cadres du vestiaires pour appuyer encore plus sa prise de parole.

Nous ne sommes pas une équipe faible ! Il n’y a pas d’excuse

« Est-ce qu’on devient une victime parce qu’on perd ou on gagne ? C’est quoi le truc ? Ce n’est pas ça. Ce n’est pas le fait qu’on ait perdu. Ce n’est pas ça, le point est toujours le même. Vaincre ou perdre, ça ne doit pas changer ce que vous avez au fond de vous ! C’est ça la façon de faire des vrais gars, des vrais athlètes, des vraies équipes. On s’en fout de dire ‘on est vraiment tristes, qui se soucie de ces conneries ? C’est le passé ! (…) Qu’est-ce qu’on va faire Dim ? Toi d’abord, en tant que capitaine ? Je sais que tu es triste parce que tu voulais soulever ce trophée. Mais en tant que capitaine, tu dois parler à tout le monde. Toi aussi Alexis (Sanchez), Valentin (Rongier) toi aussi le capitaine. Je ne dis pas ça maintenant pour vous motiver, parce qu’un entraîneur doit motiver ses gars. Non, ça doit juste être comme ça ! Cela doit faire partie de votre vie. Même quand vous gagnez, vous devez être des guerriers. Vous êtes comme des soldats, nous sommes un bataillon, on est ensemble. Nous ne sommes pas une équipe faible ! Il n’y a pas d’excuse. » Igor Tudor – Objectif Match (29/03/2023)

« Même quand vous gagnez vous devez être des guerriers, on est ensemble les gars, pas une équipe faible » 🔵⚪️ Objectif Matchs, épisode 7️⃣, 𝗦𝗮𝗻𝘀 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗿𝗲𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿, disponible. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 29, 2023

Ma façon de travailler peut déplaire à beaucoup de joueurs

« Je suis exigeant, oui, c’est vrai. Je veux qu’on travaille, parce que plus tu travailles et mieux cela se passe le dimanche. Mais je ne vais pas au-delà de ce qui est possible, sinon nous aurions dix blessés par semaine. Après, si tu peux pousser à 100, pourquoi t’arrêter à 60 ? Si au-dessus de 100 tu te blesses, alors moi j’essaie toujours de viser le 99. Le problème, c’est que tout le monde ne voit pas les choses comme moi. Les joueurs s’habituent vite à travailler à 50 ou 60 %, et du coup ma façon de faire peut ne pas leur plaire. (…) Si on compare avec les autres sports, c’est dans le foot que l’on travaille le moins ! Quand tu vois ce que font certains sportifs… J’ai vu le programme hebdomadaire de Jakob Ingebrigtsen (un athlète norvégien spécialiste de demi-fond). Le lundi, 10 km le matin et 10 l’après-midi, le mardi, du fractionné, le mercredi, il enchaîne… De toute la semaine, il n’a pas un jour de repos, c’est ça le plus beau ! Le problème, dans le foot, c’est que tu peux avoir des résultats de plein de façons différentes, et donc tout le monde peut avoir raison. Tu peux dire : « On a travaillé tranquille et dimanche on a gagné. » C’est le seul sport où l’équipe la plus mauvaise peut gagner, et cela donne raison à beaucoup de monde. » Igor Tudor – L’Équipe (29/03/2023)