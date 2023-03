OM : L’inquiétude de Patrick Bosso concernant Sanchez face au MHSC !

Alors que les internationaux ont rejoint leurs sélections ce lundi, Patrick Bosso s’est exprimé sur le prochain match d’Alexis Sanchez, en se montrant quelque peu inquiet.

Après avoir brillamment donné la victoire à l’Olympique de Marseille ce dimanche contre Reims au stade Auguste Delaune (1-2), Alexis Sanchez a rejoint la sélection chilienne ce lundi. L’attaquant chilien dispute mardi prochain un match amical contre le Paraguay à l’Estadio Monumental de Santiago. Dans Débat Foot Marseille, Patrick Bosso est revenu sur le prochain match de l’attaquant de l’OM avec son pays. Il estime que le décalage horaire, le climat et la fatigue que cela peut engendrer sont des facteurs à prendre en compte pour l’ancien joueur de Manchester United.

Sanchez est un professionnel mais il doit faire attention

« Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis en sélection nationale. Alexis Sanchez doit jouer contre le Paraguay avec le Chili. Il va faire 14 heures d’avion pour disputer un seul match amical. Il va arriver au Chili, il n’y a pas le même climat qu’à Marseille. C’est un professionnel, il est habitué mais c’est à prendre en compte… » Patrick Bosso – Football Club de Marseille (20/03/2023)

Sanchez n’est plus un joueur de très haut niveau …

« En Angleterre, il avait quand même un autre niveau que celui qu’il a aujourd’hui. Je ne partage pas, même si je comprends toute l’argumentation sur Sanchez, il met un doublé donc on se tait, mais bon… On se rappelle de ce qu’était Alexis Sanchez et ce que l’on voit aujourd’hui évidemment, pour moi ce n’est plus un joueur de très haut niveau on l’a vu en Ligue des champions on l’a vu contre le PSG. Par contre, il est effectivement dans l’esprit de Marseille. C’est une bonne pioche il n’y a rien a dire la dessus, mais le Sanchez d’Arsenal c’était vraiment autre chose » Stéphane Guy – Source RMC Sport