OM : « L’intention de Larguet était bonne »

L’OM s’est incliné 0-2 face au PSG en clôture de la 23e journée de Ligue 1 dimanche soir. Voici la note et l’appréciation du coach intérimaire Nasser Larguet.

L’OM n’a pas été ridicule face à un PSG moyen dimanche. Malgré le pressing des olympiens, les parisiens ont maitrisé défensivement pour mieux contrer et faire mal à l’OM. Mbappé et Icardi ont marqué rapidement, l’OM aurait même pu encaisser plus de buts. Pour son deuxième match sur le banc, Nasser Larguet ne pouvait pas proposer une résolution tactique et il ne l’a pas fait. Par contre, le directeur du centre de formation a réussi à insuffler plus d’envie à ses joueurs. Cela reste insuffisant car une nouvelle fois l’OM n’est pas performant dans les deux zones de vérité.

la note du COACH Nasser Larguet : 4/10

Son appréciation