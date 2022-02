OM : Lirola, complétement perdu ?

L’OM s’est incliné 0-2 face à Clermont dimanche dernier en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Sur RMC, Kevin Diaz a pointé du doigt le niveau de Lirola suite aux nombreux changements de systèmes…

Jorge Sampoli a encore changé son système face à Clermont dimanche. Même si bon nombre de joueurs étaient à leur poste dans le onze de départ, ces changements ont tout bouleversé. Pour Kevin Diaz, à force de changer et de s’adapter à l’adversaire, les joueurs sont perdus à l’image d’un Pol Lirola.

Lirola, ce n’est pas Cancelo. Il ne peut pas jouer entre les lignes

« Il faut respecter le jeu. J’aime les dépassements de fonction, les entraîneurs capables de proposer quelque chose de moderne ou d’inventif. Mais il y a un moment où il faut respecter le jeu. Et il y a des fondamentaux, des automatismes et un minimum de continuité. Je suis désolé un entraîneur qui change absolument à chaque fois son équipe. Mais non pas que les onze joueurs, mais qui change aussi le système, l’animation… Il y a un moment, tu ne peux pas. Même en tant que joueur, tu ne sais plus. Il y en a un qui est symptomatique de tout ça, c’est Lirola. Ce n’est pas un mauvais joueur, on l’a vu l’an dernier. Cette année, il est complètement perdu. Lirola, ce n’est pas Cancelo. Il ne peut pas jouer entre les lignes. C’est un latéral qui a besoin de jouer dans son couloir. (…) Rongier l’avait dit dans l’After. Ils travaillent contre chaque adversaire quelque chose de différent. En gros ils cherchent toujours de mettre quelque chose en place. Mais moi je déteste ! Toujours vouloir inventer quelque chose. Quelque chose qui marche contre Angers. Dimanche soir, tu ne vas pas me dire que c’était différent. C’est un bloc bas qui va jouer les contre-attaques ». Kevin Diaz – Source: RMC (20/02/2022)