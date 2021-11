OM : Lirola décisif mais totalement sous exploité !

L’Olympique de Marseille s’est petitement imposé 1-0 face à Troyes à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Troyes en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Mais que ce fût laborieux pour les hommes de Jorge Sampaoli. Dans 4-4-2 frileux avec une sortie de balle stéréotypée, les olympiens ont proposé une première mi-temps catastrophique, incapables de proposer du rythme et de la précision technique. La seconde mi-temps a démarré sur le même tempo, il a fallu attendre une bonne heure de jeu pour enfin commencer à voir du mouvement et quelques combinaisons. Payet a été le seul a éclairer le jeu et a distribuer de bons ballons, si Milik a vendangé deux occasions, Lirola a marqué le but du match. Le latéral espagnol a joué au poste d’ailier droit en l’absence d’Under, il a globalement eu du mal à exister…

La note de Pol Lirola : 5.5/10

Son appréciation

Lirola décisif mais totalement sous exploité !

Epatant plusieurs semaines dans un rôle de piston droit, Pol Lirola est revenu à l’OM cet été sans retrouver son poste. Utilisé dans le rôle hybride de Rongier milieu / latéral, il a aussi dépanné comme ailier gauche et semble être la doublure d’Under. Cependant, l’ancien joueur de la Fiorentina est souvent dos au but, ne joue pas lancé. Il a été médiocre comme le reste de l’équipe en première mi-temps, imprécis techniquement. Il a été plus visible en seconde et bien sûr auteur du but décisif sur une belle passe de Payet. Il se croyait hors jeu. Compliqué de le voir à ce poste dans un 4-4-2 alors que Rongier c’est majoritairement cantonné à un rôle de latéral…

