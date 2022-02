OM : Lirola, la tête à l’envers…

L’Olympique de Marseille a raté une belle occasion de distancer Lyon lors de ce match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola lors de cette défaite…

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de reprendre la seconde place et de mettre Lyon à 12 points. Les hommes de Sampaoli ont confisqué le ballon, avec en plus une ouverture du score rapide sur corner. Guendouzi reprenant le centre de Payet de la tête au premier poteau. Lyon a eu du mal à se montrer dangereux, les marseillais auraient même pu doubler la mise sur des contres mais Luis Henrique et Lirola ont fait les mauvais choix…

A lire aussi : Lens – OM (0-2) : Maîtrise, victoire… la joie de Mattéo Guendouzi !

En seconde période, Peter Bosz a fait passer sa défense à 4 et ses joueurs ont proposé un pressing bien plus intense et haut. L’OM a été bousculé mais contrairement au match à Lens, ils ont été incapables de reprendre le contrôle du ballon. A force de pousser Lyon s’est procurer des occasions, l’OM s’est retrouvé à uniquement défendre. Shaqiri a égalisé de la tête, puis Dembélé a crucifié les olympiens à 2 minutes de la fin de la partie. Sampaoli est resté attentiste et n’a pas modifié son équipe alors qu’elle ne faisait que subir. Cette défaite pourrait relancer un Lyon diminué et mal en point…

Titulaire dans un poste de latéral droit, Pol Lirola a encore souffert. Il a fait les mauvais choix et gâché des occasions…

A lire aussi : OM : Défaite scandaleuse face à LYON… Les Marseillais se sabordent !

La note de Pol Lirola : 4/10

Son appréciation FCM

Lirola, la tête à l’envers…

Il est capable de parfaitement lancer Under en profondeur, de réaliser de bonnes déviations, mais globalement il est loin du niveau affiché de janvier à mai 2021. Surtout, il a perdu son sens du but, le bon centre ou la frappe au bon moment. Il vendange une énorme occasion qui aurait pu permettre à l’OM d’avoir un peu plus de marge. Comment Sampaoli peut retrouver le Lirola d’avant ?

Les notes des médias

L’Equipe 5/10 Titularisé à droite, comme face à Montpellier, il s’est montré offensivement, combinant avec Under ou Payet pour mieux se projeter. Auteur d’un bon centre pour Guendouzi (18e), il a été moins inspiré sur d’autres occasions (32e) avant de baisser de pied comme le reste de l’équipe en seconde période. Maxifoot 4/10 Maintenu à son rôle de latéral droit, le Marseillais a rendu une copie mitigée. Sur le plan défensif, l’ancien joueur de la Fiorentina a été totalement correct dans ses duels avec Henrique ou Emerson. Par contre, dans ses montées, malgré une envie évidente, l’Espagnol a été peu inspiré et plutôt brouillon, à l’image d’une situation très mal négociée lors du premier acte. FootMercato 5/10 S’il a effectué un bon retour (12e), gratté un ballon intéressant (14e) et délivré un bon centre (17e), l’ancien de Sassuolo a ensuite mal géré une énorme situation de contre en supériorité numérique (32e). Parfois moins saignant balle au pied, il a tout de même délivré un amour de ballon à Ünder (68e).

Pour revoir le debrief de ce match